İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

Edirne’nin Keşan ilçesinde aynı yönde ilerleyen iki araç kavşak noktasında çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Keşanİpsala yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan'dan İpsala yönünde seyir halindeki R.O. idaresindeki KOK6328 plakalı araç, kavşak noktasında sola dönmek istedi. Manevra halindeki araca aynı yönde gelen S.K. yönetimindeki 22 PF 867 plakalı başka bir otomobil çarptı. Kaza sonrasında her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, iki sürücü ile birlikte G.K. ve 2 yaşındaki T.M.K. yaralandı. Olay yerinde gelen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.