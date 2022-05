Kakava Şenlikleri saatler öncesinden 9/8'lik oyunlarla başladı

Edirne'de on binlerce vatandaşın katıldığı Kakava Hıdırellez Şenlikleri, davul ve zurna ile 9/8'lik oyunlarla başladı.

2017 Aralık ayında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne giren ve her yıl 56 Mayıs tarihlerinde kutlanan baharın müjdesi Kakava Hıdırellez Şenlikleri, korona virüs salgını nedeniyle 2 yıldır sembolik olarak kutlanıyordu. Normalleşme dönemiyle birlikte bu yıl daha coşkulu ve kalabalık şekilde kutlanmaya başladı. Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Yunanistan ile Bulgaristan başta olmak üzere birçok ülkeden on binlerce ziyaretçi sabah saatlerinde Edirne'ye geldi. Çeribaşı Fikri Ocak, gelen ziyaretçileri karşılayarak kutlamalara davet etti. Çeribaşının renkli kıyafetleri ilgi odağı oldu. Ziyaretçiler davul zurna eşliğinde çeribaşı Fikri Ocak ile birlikte Trakya havaları oynadı.

Bugün saat 17.00'de yakılacak Kakava ateşiyle başlayacak şenlik, yarın sabah saatlerine kadar gece boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek.

