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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1´inci derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan H.T., İ.Y., G.U., Z.U. ve M.A.'yı yakaladı. FETÖ şüphelisi oldukları belirlenen 5 kişi, gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-05-05 17:02:41



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