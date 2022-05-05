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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

DHA

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı


Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1´inci derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan H.T., İ.Y., G.U., Z.U. ve M.A.'yı yakaladı. FETÖ şüphelisi oldukları belirlenen 5 kişi, gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2022-05-05 17:02:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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