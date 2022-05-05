FETÖ şüphelisi eski hakim, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de FETÖ şüphelisi eski hakim T.Ş., yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı.

Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1´inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, hakimlikten ihraç edilmiş FETÖ şüphelisi T.Ş.'yi yakaladı. Gözaltına alınan T.Ş. ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-05-05 17:15:03



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