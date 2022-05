Edirne'de Kakava coşkusu

Ali Can ZERAYOlgay GÜLERUğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE Belediyesi tarafından her yıl 56 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen ve UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, pandemi nedeniyle 2 yıl aradan sonra binlerce kişinin katılımıyla coşkuyla kutlandı. Etkinlikte 1400 yıllık Kakava ateşi yakılırken, rengarenk kıyafetleriyle dans edenlerin yanı sıra halk oyunları ekiplerin gösterileri ilgiyle izlendi.

Edirne´de 5-6 Mayıs'ta geleneksel olarak düzenlenen Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri, pandemi nedeniyle 2 yıl aranın ardından coşkuyla kutlandı. Kakava ateşinin yakıldığı Sarayiçi Er Meydanı'na binlerce kişi akın etti. Yoğun ilgi nedeniyle araç ve yaya trafiği uzun süre aksadı. Şenliğe katılanlar dans edip eğlenirken, Sarayiçi renkli görüntülere sahne oldu, ekiplerin gösterileri de ilgiyle izlendi. Bayram yerini aratmayan Sarayiçi'nde sabahtan akşama rengarenk görüntüler oluşurken, baharın gelişi bir kez daha coşkuyla kutlandı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne olan Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri, Vali Ekrem Canalp, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın da yer aldığı kortejin Edirne Belediyesi Bando Takımı eşliğinde Kanuni Köprüsü'nden geçişi ile başladı. Yine Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden şenlikte ilk olarak Belediye Başkanı Recep Gürkan konuşma yaptı.

'TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN MEŞALESİ GİBİ SONSUZA KADAR SÜRECEK BU ATEŞ'

Belediye Başkanı Gürkan konuşmasında Kakava ve Hıdırellez Şenliği´nin 2 yıl yapılamadığını belirtirken, bu durumun içlerinde ukde olarak kaldığını söyledı. Gürkan, Kakava Ateşi´nin sonsuza kadar yanmaya devam edeceğini ifade ederek, "Edirne´de yaşayan Roman kardeşlerimle beraber 1400 yıldır yakılan bu ateşi bugün hep birlikte sizinle bir kez daha yakacağız. Gelecek yıl bir daha, gelecek yıl bir daha ve sonsuza kadar, tıpkı Türkiye Cumhuriyeti´nin meşalesi gibi sonsuza kadar sürecek bu ateş" diye konuştu.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ise Kakava´nın 2017 yılından bu yana Unesco´nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası olduğunu ve bugün tüm izleyicilerin bu kültürel mirasa sahip çıktığını söyledi.

KAKAVA ATEŞİ'NİN YANMASIYLA ÇOŞKU DORUĞA ÇIKTI

Konuşmaların ardından Vali Canalp, Belediye Başkanı Gürkan, Çeribaşı Fikri Ocak ve protokalde bulunanlar yaklaşık 5 ton odundan hazırlanan dev Kakava Ateşini sembolik olarak yaktı. Kakava ateşinin yakılması ile birlikte çeşitli dans ve müzik gösterileriyle coşku doruğa çıktı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAYOlgay GÜLERUğur AKAGÜNDÜZ

2022-05-05 19:32:57



