Otellerde yer bulamayan Kakava Hıdırellez şenliklerine gelenler çadırlarda uyudu

Edirne'de on binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen Kakava Hıdırellez şenliklerine gelen ziyaretçiler, otellerde yer bulamayınca çadırlarda konakladılar.

Edirne'de her yıl 56 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Kakava Hıdırellez şenliklerine bu yıl da on binlerce vatandaşın gelmesiyle otellerde yer kalmadı. Çok sayıda ziyaretçi geceyi şenliğin gerçekleştiği Sarayiçi Meydan'ına kurdukları çadırlarda uyuyarak geçirdi.

Otellerde yer bulamayınca hazırlıklı gelen vatandaşlar, yanlarında uyku tulumu ve çadır getirdi. Ancak hazırlıksız gelen vatandaşlar ise geceyi arabalarında uyuyarak ve ya hiç uyumadan geçirmek zorunda kaldı.

Açıklamada bulunan vatandaşlar, İstanbul’dan Kakava Hıdırellez şenliklerine geldiklerini ama otellerde yer kalmayacağı düşündükleri için tedarikli geldiklerini ifade ettiler.

