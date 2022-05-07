Gaziler Derneği'ndeki hırsızlığın şüphelisi yakalandı



Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, Muharip Gaziler Derneği'nden hırsızlık yapan G.E. (43), karıştığı başka bir olayda yakalandı. Dernekten çalınan eşyalar ise gazilere teslim edildi.

Talatpaşa Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'ndeki Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi'ne 2 gün önce binanın arka penceresinden giren şüpheli veya şüpheliler, güvenlik kamerası kablolarını kesip kamerayı kırdıktan sonra bilgisayar, televizyon ve içinde önemli evrakın olduğu kasayı çaldı. Gaziler, dernekte yaklaşık 2 ay arayla 2'nci kez yaşanan hırsızlık nedeniyle üzüldüklerini ifade etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayda kırılan kameranın kayıtlarından şüpheli G.E.'ye ulaştı. G.E. başka bir olayda yakalanarak gözaltına alındı. G.E.'nin evindeki aramada, çalıntı eşyalar arasında Muharip Gaziler Derneği'nin bilgisayar ve televizyonu da bulundu. Eşyalar polis tarafından derneğe teslim edildi.

'İKİ GÜNDE YAKALANMASI ÇOK SEVİNDİRDİ'

Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi Başkan Yardımcısı Fevzi Demir, "İki gün gibi kısa bir zamanda hırsızın yakalanması, malzemelerin bulunması bizleri çok sevindirdi. Edirne Emniyeti'ne çok teşekkür ediyoruz, polis kardeşlerimiz canla başla çalıştılar. Sayın Vali'mizin bize hediye etmiş olduğu bilgisayar, televizyon, evrak dolabı ve bazı aksesuarlar çalınmıştı. Bizim için önemli olan bilgisayarın ve televizyonun bulunması oldu. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Dernek başkanımız ifade verip davacı olmuştu. Bu işi yapan kişinin de ıslah olmasını ve bir daha bu işlere kalkışmaması konusunda bir ceza almasını istiyoruz" dedi.

Şüpheli G.E.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY

2022-05-07 15:10:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.