Suzan Kardeş Keşan’da sahne aldı

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Balkan şarkılarının sevilen yorumcusu Suzan Kardeş, “Hıdırellez ve Dallık Şenlikleri” çerçevesinde Edirne’nin Keşan ilçesinde sahne aldı.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki şenlik alanına izleyicilere hazırladığı Hıdırellez keselerini hediye ederek gelen Suzan Kardeş, ardından konseri izlemeye gelenlere Hıdırellez ritüellerini aktardı.

Yaklaşık 30 yıldır ‘Suzan’ın Hıdırellez Bahçesi‘ başlığı altında özel bir konseptle dinleyicileriyle bir araya gelen Kardeş, sahnede sevilen şarkı ve türkülerini alanı dolduran binlerce kişiye seslendirdi.

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