Gazilerin bilgisayarını ve televizyonunu çalan hırsız adliyeye sevk edildi

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Geçtiğimiz günlerde Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi’nden bilgisayar, televizyon ve arşivleri çalan ve başka bir adreste hırsızlık yaparken suç üstü yakalanan G.E. (43), hastane kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Edirne'de Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi'ndeki malzemeleri çalan hırsız, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Ekiplerin dikkatli ve detaylı çalışması sonucu 2 günde yakalanan zanlı, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen G.E. (43), adliyeye sevk edildi.

Zanlı G.E'nin polis ekipleri tarafından araca bindirildiği sırada gazetecilerin neden çaldınız sorusu üzerine 'hayat pahalılığı' cevabını verdi.

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