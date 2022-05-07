Gaziler Derneği'ndeki hırsızlığın şüphelisi yakalandı (2)

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TUTUKLANAN HIRSIZ: ALKOL ALDIM, HATIRLAMIYORUM. HAYAT PAHALILIĞINDAN YAPTIM

Muharip Gaziler Derneği'ne girip televizyon ve bilgisayarı çaldıktan sonra gözaltına alınan G.E., emniyetteki işlemlerinin ardından hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Hastane çıkışında gazetecilerin, "Neden hırsızlık yaptınız?" sorusuna G.E., "Alkol aldım, hatırlamıyorum. Hayat pahalılığından yaptım" karşılığını verdi. Adliyeye sevk edilen G.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)Ali Can ZERAYEDİRNE, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY

2022-05-07 20:42:33



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