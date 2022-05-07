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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziler Derneği'ndeki hırsızlığın şüphelisi yakalandı (2)

DHA

Gaziler Derneği'ndeki hırsızlığın şüphelisi yakalandı (2)


TUTUKLANAN HIRSIZ: ALKOL ALDIM, HATIRLAMIYORUM. HAYAT PAHALILIĞINDAN YAPTIM
Muharip Gaziler Derneği'ne girip televizyon ve bilgisayarı çaldıktan sonra gözaltına alınan G.E., emniyetteki işlemlerinin ardından hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Hastane çıkışında gazetecilerin, "Neden hırsızlık yaptınız?" sorusuna G.E., "Alkol aldım, hatırlamıyorum. Hayat pahalılığından yaptım" karşılığını verdi. Adliyeye sevk edilen G.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)Ali Can ZERAYEDİRNE, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY
2022-05-07 20:42:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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