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Uluslararası Edirne Maratonu renkli görüntülere sahne oldu

DHA

Uluslararası Edirne Maratonu renkli görüntülere sahne oldu


Olgay GÜLER Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE,(DHA)Edirne´de Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin düzenlediği 7´nci Uluslararası Edirne Maratonu koşuldu.
1022 atletin yer aldığı organizasyonda 10K ve 21K'de mücadele eden sporcular, Karağaç ilçesindeki Lozan Anıtı önünden start aldı. 10 kilometrelik parkurda, Yunanistan sınırındaki Pazarkule Sınır Kapısı´ndan dönüş yapan atletler, kent merkezinden geçerek Lozan Anıtı önünde finişi gördü. 21 kilometrelik parkurda ise Meriç ve Tunca nehirlerini aşan atletler, Selimiye Camii´nden dönüş yaparak Lozan Anıtı önünde organizasyonu sonlandırdılar.
150 yabancı uyruklu atletin de yer aldığı maratonun 21 kilometrelik parkurunda erkeklerde birinci Etiyopyalı atlet Fetene Alemu Regasa (29) olurken; kadınlarda birinci Dilek Atak (24) olmayı başardı. Renkli görüntülerin de yaşandığı maratonda 16 aylık oğlu Can Akbaş ile birlikte koşan Elif Kurtulmuş Akbaş dikkati çekti.
KÜTAHYA´DAN KATILAN ETİYOPYALI ATLET BİRİNCİ
Erkekler kategorisi birincisi Etiyopyalı atlet Fetene Alemu Regasa, maratona Kütahya´dan katıldığını belirterek, "Kütahya´da yaşıyorum. Orada beden eğitimi öğretmenliğinden mezun oldum. Uluslararası yarışlara katılıyorum. Derecelerim var. Edirne'ye ilk kez geldim. Buraya gelmek istiyordum. Daha önce yarış olduğunu biliyorum. Bu sefer geldiğim için çok mutluyum. Edirne'yi de gördüm. Aynı zamanda yarışı kazandığım için çok mutluyum. Genelde bu işi yaptığım için çoğu yarışa katıldım ve kazandım. Doğru söylemek gerekiyorsa yarış zor değildi. Ben sabit gittim. Her gün hazırlık yapıyorsunuz. Bu iş 1 ya da 2 gün eksik ettiğin zaman performans düşüyor. 8 yıldır da Türkiye'deyim" dedi.
2 YIL ÜST ÜSTE BİRİNCİ OLDU
Kadınlar kategorisi birincisi Dilek Atak ise son düzenlenen Edirne maratonunda da birinciliği kazandığını ifade ederek, "Aydın'dan geliyorum. Milli sporcuyum. Uzun mesafe koşuyorum. Geçen yıl da katılmıştım, birinci olmuştum. Birinci olmak bu yıl da nasip oldu. Çok güzeldi. Elimden geldiğince katılmaya çalışıyorum. Önümüzdeki hafta da Konya´da maratona katılacağım. Burası da Konya'dan önce güzel bir tecrübe oldu. Edirne'de koşmak çok güzel bir duygu. Tarih kokan bir şehir. Koşarken hem tarihi yerleri görüyorsun, hem de gezmiş oluyorsun. Ayrı bir tat, anlatılmaz. Meriç'ten, sınır kapılarından geçiyoruz. Arabayla gezmekten daha güzel. Koşarak, tadını çıkararak geziyorsun. 8 yıldır spor yapıyorum" diye konuştu.
MUSTAFA YASİN TAŞ: "KIRKPINAR GİBİ BİR EFSANE OLACAĞINA İNANIYORUM"
Edirne Maratonu´nun ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Yasin Taş, güzel bir organizasyonun düzenlendiğini belirterek, "Bu kapsamda zaten valiliğimiz ve il müdürlüğümüz ile birlikte bakanlığımızın verdiği destekler çok iyi. Sponsorlar da bu işin farkında. Bu kapsamda verdikleri desteklere teşekkür ediyorum. Ama Edirne'de nasıl Kırkpınar bir efsane olduysa, burada Kakava şenlikleri nasıl bütün ülke çapında tanınıyorsa Edirne'de sınırsız maratonun da aynı şekilde olacağına inanıyorum. Bu kapsamda da çalışmaları yapıp, 10'uncusunda bütün Balkan ülkelerinin katılabildiği en büyük maraton olması ümit ediyoruz. İnşallah öyle bir maraton olma yolunda ilerliyor" dedi.
ÖNDER AKDAĞ: "TÜM ANNELERE ARMAĞAN EDİYORUM"
Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Önder Akdağ ise Anneler Günü'nde koşulan maratonu tüm annelere armağan ettiğini belirterek, "Bundan 7 yıl önce başlattığımız organizasyon bu yıl 7'nci kez gerçekleştiriliyor. Bu yıl, 2022 Edirne yılı. Organizasyonu, 2022 Edirne yılına armağan ediyoruz. Ayrıca geçen sene Babalar Günü'nde koşmuştuk. Bu sene Anneler Günü'nde koşuyoruz. Bu organizasyonun koordinatörü olarak bütün annelere armağan ediyorum" sözlerine yer verdi.
ELİF KURTULMUŞ: "BİRLİKTE İLK 10 KİLOMETREİK KOŞUMUZU YAPTIK"
Edirne Maratonu'nda özel sporcu arabasındaki 16 aylık oğlu Can Akbaş ile birlikte koşan Elif Kurtulmuş Akbaş da hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Akbaş, "Lüleburgaz´dan katılıyoruz. Bugün ilk koşumuz olduğu için çok heyecanlıyım. Üstelik Anneler Günü'ne denk gelmiş olması da ayrı bir mutluluk verici. Bizim için tesadüf oldu. Aslında hamile kaldığımı öğrendiğimden beri bunun hayalini kuruyordum. Çünkü yaklaşık 6-7 yıldır koşuyorum. Heyecanla bu günü bekliyordum ve birlikte ilk 10 kilometrelik koşumuzu yapmış olduk. 42 kilometrelik Antalya maratonunda yaş kategorisinde 3'üncü olmuştum. En zorlayıcı parkur Kapadokya'daki 39 kilometrelik ultra maratondu ama müthiş keyifliydi. Bu sporcu arabasını başka bir kadından aldım. Koşmak zaten halime kaldığımı öğrendiğimden beri sürdüreceğime emin olduğum bir şeydi. İlk koşumuzu yaptık, devamını da yapacağız. Her şey zor ama keyif aldığınız şeyi asla bırakmamak, vazgeçmemek ve bir şekilde dönüştürmek lazım. O yüzden bütün sporseverlere tutkunuz olan şeyi devam ettirmenizi öneririm" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Başlangıç noktasındaki atletlerden detay
Maratonun başlaması
Toplu şekilde koşan atletler
Pazarkule Edirne yolunda koşan atletler
Sınır Kapısı'nda koşan atletler
Meriç Köprüsü'nde koşan atletler
Selimiye Meydanı'dan geçen atletler
Tunca ve Meriç Köprüsü'nde koşanlar
Bitiş çizgisini geçen atletler
Birinci Fetene Alemu Regasa'nın açıklamaları
Atletlerden detay
Kadınlar birincisi Dilek Atak'ın açıklamaları
Atletlerden detay
Mustafa Yasin Taş'ın açıklamaları
Önder Akdağ'ın açıklamaları
16 aylık Can Akbaş detayı
Annesi Elif Kurtulmuş Akbaş'ın açıklamaları
Atletlerden detay
DHA-Spor Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-05-08 12:46:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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