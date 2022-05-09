Yunanistan´a kaçarken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Finlandiya ve İsveç'in olası NATO üyeliği Avrupa'yı daha mı güvenli yoksa tehlikeli mi yapar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)EDİRNE'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi 6 kişiden 5'i tutuklandı.

Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1´inci derece askeri yasak bölgedeki operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan´a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri H.T., İ.Y., G.U., Z.U. ve M.A. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.U., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.T., İ.Y., Z.U. ve M.A. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

FETÖ ŞÜPHELİSİ ESKİ HAKİM DE TUTUKLANDI

Öte yandan Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan eski hakim T.Ş. tutuklandı. Güvenlik güçleri tarafından 1´inci derece askeri yasak bölgede yakalanarak gözaltına alınan FETÖ şüphelisi, görevinden ihraç edilmiş hakim T.Ş.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen T.Ş., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-05-09 12:09:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.