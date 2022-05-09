Keşan'da şok denetimlerde silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı şok denetimlerde silah ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

7 ve 8 Mayıs tarihlerinde Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir içinde devriye ve şok uygulamaları yaptı. Denetimlerde E.B. isimli şahsın üzerinde 5 tablet halinde toplam 68 sentetik ecza, O.B.'nin üzerinde 5 adet kilitli poşet içinde uyuşturucu madde ve M.K.'nın üzerinde de 1 kilitli poşet içinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatılırken, uyuşturucu maddelere el konuldu.

Uygulamalarda hırsızlıktan hakkında arama kaydı bulunan G.K., S.K. ve Ş.K. da yakalandı. 3 kişi, sevk edildikleri adli makamlar tarafından serbest bırakıldı.

Polis tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan İ.G. isimli şahsın üzerinde 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet bıçak, 1 adet muşta, 2 adet havalı tabanca ile 3 adet kilitli poşette eroin maddesi, 1 adet sentetik ecza ile uyuşturucu madde kullanımında kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi. Şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

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