Balkanlarla ilgili yeni dijital arşiv araştırmacıların hizmetine sunulacak

Türkiye’de Balkan araştırmaları konusunda ilk ve tek enstitü olma özelliğini taşıyan Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü, araştırmacılara Balkanlar’daki Osmanlı mimarisi ile buluşma fırsatı sunmaya hazırlanıyor.

Balkan Araştırma Enstitüsü bünyesinde hayata geçirilecek dijital arşivin, Balkanlar’daki Türk varlığı ile ilgili büyük bir boşluğu doldurması ve Balkan araştırmacılarına zengin bir arşiv malzemesi sunması bekleniyor. Arşivden Balkanlarla ilgili dil, tarih, kültür, coğrafya, edebiyat, sanat ve daha pek çok konuda çalışan tüm araştırmacılar yararlanabilecek.

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Yönetim Kurulu Salonu’nda gerçekleşen ziyarete, Balkan Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. İbrahim Kelağa Ahmet, Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ali Hüseyinoğlu, Rodos, İstanköy ve Oniki Ada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Panelist Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, dernek üyesi Mehmet Tokmakoğlu ile diğer panelistler Doç. Dr. Nilüfer Erdem ve Dr. Neval Konuk Halaçoğlu katıldı.

Ziyaret esnasında Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile Marmara Üniversitesinde görevli Sanat Tarihçisi Dr. Neval Konuk Halaçoğlu arasında, Trakya Üniversitesine Balkanlar’daki Osmanlı mimarisine ilişkin geniş bir fotoğraf arşivi kazandıracak protokolün imza töreni gerçekleşti.

Törende konuşan Dr. Neval Konuk Halaçoğlu, çalışmasının 22 yıl gibi uzun uğraşlar ve emekler sonucu ortaya çıktığını belirterek, bu değerli çalışmayı Balkanlar konusunda Türkiye’nin en önde gelen eğitim ve araştırma kurumu olan Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü ile paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti. Balkanlar’da ve bilhassa Bulgaristan ve Yunanistan’daki Türk varlığı konusunda her alandan araştırmacının istifade edebileceği bir arşiv sunacakları bilgisini paylaşan Dr. Neval Konuk Halaçoğlu, “Arşivde, Yunanistan ve Bulgaristan ağırlıklı olmak üzere bugün varlığını sürdüren Osmanlı mimari eserleri ile şehir görüntüleri ve günümüzde ayakta olmayan ancak yerleri tespit edilen yapılar yer alıyor. Araştırmalarım sırasında ulaşacağım yeni fotoğraflarla zenginleşmeye devam edecek arşivde, ilk etapta 400 bin fotoğraf yer alacak. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 1 milyona taşımayı hedefliyoruz. Fotoğraf ve kartpostalları içeren arşivin, her alandan araştırmacıya önemli bir katkı sunmasını ve beklentilerini karşılamasını bekliyoruz. Bu anlamda kültürel mirasımızın sergilenmesi, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda önemli katkılar sunan, bu işe sahip çıkan Trakya Üniversitesine teşekkür ediyorum. Trakya Üniversitesi, Türkiye’nin en önemli arşivlerinden birine sahip olacak” dedi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da Balkan Araştırma Enstitüsü’nün, Trakya Üniversitesi’nin Balkanlar alanında öncü ve en gözde birimlerinden biri olduğunu ifade ederek “Trakya Üniversitesi Balkanlar’a hizmet etmeyi kendine misyon edinmiş bir üniversite. Balkan Üniversiteler Birliği’nin de (BUA) Daimi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kalıcı Genel Sekreterliği görevini yürütüyor. 5200 uluslararası öğrencisinin 4 bin 500’ü Balkanlı öğrencilerden oluşan, Türkiye’de en çok Balkanlı öğrencinin öğrenim gördüğü eğitim kurumu. Balkanlar için ne yapabiliriz diye sürekli düşünen ve çalışmalarını bu anlayış ile gerçekleştiren bir üniversiteyiz. Balkan coğrafyasını sürekli gezerek oradaki üniversiteler, üst düzey devlet kurumları ve ricaliyle bir araya geliyoruz. Bu doğrultuda Trakya Üniversitesi, Balkanlar’da emeği ve çalışmalarıyla uluslararası saygınlığı olan, değer gören bir üniversite. Balkanlarla olan ilişkilerin geliştirilmesinde bir bölge üniversitesi olarak hareket etmeyi vazife biliyoruz” dedi.

Birbirinden değerli konukları ve katılımcıları aynı amaç doğrultusunda Trakya Üniversitesinde görmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu da ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dr. Neval Konuk Halaçoğlu’na çalışmalarının övgüye değer olduğunu belirterek teşekkür etti.

Söz konusu arşivin, Trakya Üniversitesi ve Balkan Araştırma Enstitüsüne büyük değer katacağına inandığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, dijital arşiv hizmetlerinde de söz sahibi bir üniversite olma yolunda kararlılıkla ilerlediklerini söyledi. Panele konuşmacı olarak katılan konuklara da teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, güzel bir panel olması dileğinde bulunarak konuşmasını sonlandırdı.

Balkan Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. İbrahim Kelağa Ahmet de arşivin çok kısa bir süre içerisinde araştırmacılarla buluşacağını belirterek, bilim dünyasına hayırlı olması dileğinde bulundu.

Rodos, İstanköy ve Oniki Ada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı ise derneğin çalışmaları hakkında bilgiler vererek dernek yayınlarından çıkan, editörlüğünü ve yazarlığını yaptığı kitapları Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na takdim etti.

Ziyaret, günün anısına karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

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