Debisi düşen Tunca Nehri otla kaplandı



Ali Can ZERAYUğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de binlerce dönüm ekili arazinin sulandığı Tunca ve Meriç nehirlerinde su seviyeleri, geçen yılın aynı dönemine oranla yarı yarıya düştü. Tunca'da köprünün bulunduğu kesimde büyüyen otlar, nehrin üzerini kapladı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü Kirişhane Ölçüm İstasyonu'nun geçen yılın aynı dönemindeki verilerine göre 14 metreküp/saniye akan Tunca Nehri, son yapılan ölçümlerde, 7 metreküp/saniyeye inerek yüzde 50 düştü. Tunca Köprüsü'nün bulunduğu alanı otlar kapladı. Nehir, kum adacıkları ve yosunlarla batak görünümünü aldı. Tunca Nehri'nin yanı sıra Meriç Nehri'nde de su seviyesinin düştüğü gözlendi. DSİ verilerine göre, geçen yıl 246 metreküp/saniye akan nehrin debisi, 108 metreküp/saniyeye düştü. Meriç Nehri'nde düşüş yaşanan bölümler, martıların birlikte avlandığı adacıklar haline geldi.

Edirne'de yaşayan Mustafa Büyüme, nehirlerdeki düşüş nedeniyle kuraklık endişesi yaşadıklarını dile getirerek, "Tunca Nehri'ndeki su seviyesindeki düşüş en alt seviyeye geldi. Düşüşün devam etmesinden endişe ediyoruz. Su seviyesi nehirde en alt düzeye düşmüştür. Bugünlerde yağmur yağmasını bekliyoruz. İnşallah yağmur yağar ve su seviyesi artar. Geçtiğimiz ay su seviyesi yüksekti ama bu ay düştü. Nehirdeki su seviyesi ağustos ayını andırdı. Ağustos ayında su seviyesi bu kadar düşüyor. Bu kadar beklemiyorduk, çeltik (pirinç) ekildiğinde su seviyesi iyice sıfırlanacak. O zaman nehrin karşısına yürüyerek geçilebilecek" dedi.

Eray Varel ise nehrin bataklığa döndüğünü belirterek, "Tunca Nehri'nde su düşmesiyle birlikte bataklığa döndü. Nehir yatağının temizlenmesi gerekiyor. Şehrimize gelenlerin bu görüntüyü görmesini istemiyoruz. Geçen ay su seviyesi yüksekti. Bu ay yaşanan düşüş kuraklığında olacağını işaret ediyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Uğur AKAGÜNDÜZ

2022-05-10 10:44:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.