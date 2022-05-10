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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de "Karayolu Trafik Haftası" etkinlikleri

İHA

Edirne'de "Karayolu Trafik Haftası" etkinlikleri

Edirne'de "Karayolu Trafik Haftası" etkinlikleri çerçevesinde vatandaşları bilgilendirmek amacıyla stantlar kuruldu. Kentin en işlek noktalarından birisi olan Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte vatandaşlar çeşitli broşür ve materyallerle bilgilendirilirken, çocuklara ise çeşitli hediyeler dağıtıldı.
Karayolu ve Trafik Güvenliği Haftası nedeniyle Edirne'nin en işlek noktalarından olan Saraçlar Caddesi’nde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşları bilinçlendirme amaçlı trafik stantları kuruldu.
Ayrıca stantları ziyaret eden vatandaşların çocuklarına boyama kitabı, defter, kırmızı düdük ve çeşitli hediyeler dağıtılırken, annelere ise Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili broşür verilerek tanıtıldı.

"Belediye kaldırım yaparken bizleri de düşünmeli"
Stantları ziyaret eden vatandaşlardan Fevziye Türe, "Engelli vatandaşların çektiği zorlukları torunum olduğu için ben de biliyorum. Bebek arabalarını götürürken ya da biz pazar arabalarını götürürken zorluk yaşıyoruz. Bazı yerlerde kaldırımlar dolu oluyor. Hem de kaldırımda rampa yok çıkmaya yer bulamıyoruz. Belediyenin sorunu bu kaldırımları yaparken onları da düşünmeleri lazım" dedi.

"Trafikte biz de saygı istiyoruz"
Standı ziyaret eden Edirne Engelli Gönüllüleri Derneği Başkanı Serpil Erkenci, "Engelliler olarak bizim de onlardan ve sürücü adaylarından istirhamlarımız olacak. Bizler yola çıktığımızda sürücü arkadaşlarımız bizlere sürekli korna çalıyor. Aslında bilmiyorlar ki kaldırımları kullanamıyoruz. Bindiğimiz kaldırımlardan inemiyoruz. O yüzden trafikte biz de saygı istiyoruz" dedi.
Kızı ile birlikte dolaşmaya çıkan vatandaşlardan Duygu Eryaman Yılmaz, polis, jandarma ve AFAD ekiplerinin bu şekilde etkinlikler yaparak bizleri bilgilendirmesi çok güzel. Arkamızda ve yanımızda olduklarını bize sürekli gösteriyorlar. Çocuklarımız da bu şekilde bizlerle birlikte daha fazla bilgilenmiş oluyorlar" dedi.

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