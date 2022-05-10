Edirne´de 1,5 ay içinde 4 yeni müze açılacak



Uğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´nin 17´nci yüzyıldan bugüne ulaşan en önemli eserlerinden biri olan Ekmekçizade Ahmetpaşa Kervansarayı´nda, 'Tarihte Kurulmuş Türk Devletleri´, `Osmanlı Padişahları´, `Balkanlar´da Osmanlı Eserleri´ ve padişah çadırı olan `Otağ-ı Humayun´ müzeleri açılacak.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, 4 müzenin kuruluş çalışmalarını Ekmekçizade Ahmetpaşa Kervansarayı´nda inceledi. Canalp, Osmanlı Padişahları Müzesi´nde yer alan padişahlar ile Tarihte Kurulmuş Türk Devletleri Müzesi´ndeki devlet kurucularının heykellerini tek tek incelerken, müzede Türkiye Cumhuriyeti´nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk´ün 3 ayrı dönemini yansıtan 3 heykelinin de yer alacağını söyledi.

'1,5 AY İÇİNDE AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Canalp, 3 yıl önce çok iddialı bir sloganları olduğunu belirterek, "Demiştik ki müzelerin başkenti Edirne olacak, kültür turizminin başkenti de Edirne olacak. Adım adım da bu sloganımızı yerine getirmenin, her geçen ay zincire yeni bir halka eklemenin memnuniyetini yaşıyoruz. Bugün burada da Osmanlı Padişahlar Müzesi, yanı başında Otağ-ı Humayun ve tarihte kurulmuş olan 16 Türk devletini ifade eden Tarihte Kurulmuş Türk Devletleri Müzesi ve yine bu kompleksin içerisinde yer alan Balkanlar´daki Osmanlı eserlerinin minialarının sergileyeceğimiz Balkanlar´daki Osmanlı Müzesi, bu adımlardan bir tanesi olacak. Yaklaşık 1,5 ay içinde buradaki eksik kalan bütün müştemilatı tamamlamak suretiyle buranın açılışını gerçekleştireceğiz" dedi.

`DİĞER TARAFINDA DEVLET TİYATROSU AÇTIK´

Ekmekçizade Ahmetpaşa Kervansarayı´nın tarihi bir mekan olduğunu belirten Canalp, "Buranın restorasyon süreci geriye gittiğimiz zaman 1980´li yılların ortasına kadar gidiyor. Ancak restorasyon bittikten sonra yaklaşık 20 yıl atıl kalma süresi var. Biz bu atıl kalmış olan yapıyı, 3 yıl önce fonksiyonlandırmaya başladık. Buraya çok değişik fonksiyonları vereceğimiz bir hale getirdik. Bu yapının diğer tarafında Devlet Tiyatrosu açtık. Şu anda Devlet Tiyatromuz faal halde hizmetlerine devam ediyor ve Edirneliler de çok güzel bir rağbet gösteriyor. Mekanın bu kısmını da müze haline getiriyoruz. Mekanın orta kısmını da yine müze halinde kullanıma sunacağız. Bunun en güzel tarafını, dış alandaki bahçedeki tasarımımız olacak. Bahçeyi de, bu alanı da, meydanı da yoğun şekilde kullanabileceğimiz, özellikle de yaz, sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde rahatlıkla kullanabileceğimiz bir mekan tasarımı haline getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Canalp, Ekmekçizade Ahmetpaşa Kervansarayı bölgesinin, Edirne´deki kültür turizminin en önemli merkezlerinden biri haline geleceğini ifade ederek, "Zaman içerisinde göreceğiz, bu bölgede yenileme çalışmaları olacak. Bu bölgedeki dükkanların şu anda restorasyonları bitti. Bu dükkanlarda da Edirne´nin kültürünü, gastronomisini, geleneklerini en iyi şekilde yansıtan ürünleri de hem pazarlama imkanımız olacak, hem de onları tattırma imkanı bulacağız. Burası da turistlerin geleceği, Edirne´de en fazla rağbet edeceği mekanlardan bir tanesi olacak" diye konuştu.(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ

2022-05-10 17:52:24



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