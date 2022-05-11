Ticari taksiyi gasp etti, aracını almaya giden taksiciyi 7-8 kişiyle darp etti

Edirne’nin Keşan ilçesinde gasp ettiği ticari taksiyle kaçan şahıs, araç sahibi tarafından GPS sinyali izlenerek bulundu. Taksisini almaya giden araç sahibi ve arkadaşları, 78 kişilik grup tarafından darp edildi.

Edinilen bilgiye göre, yolcu olarak bindiği bir ticari taksiyi Yeni Mescit Mahallesi meydanında durduran E.D., araç şoförünü tehdit ederek araçtan indirip gaza basıp uzaklaştı. Mahalle meydanında kalan şoför ise araç sahibi R.Ş.'ye yaşadığı durumu anlattı. Araç sahibi taksiyi GPS üzerinden aramaya başladı. GPS'ten sinyallerin Keşan Belediye Kompleksi yakınlarını işaret etmesi üzerine iki arkadaşı ile aracın başına giden R.Ş., aracı çalan E.D. ile tartışmaya başladı. E.D. ve daha sonradan gelen 78 kişi, araç sahibi ve yanındakileri darp etti. Saldırının ardından ticari taksiyi de olay yerinde bırakan E.D. koşarak kaçtı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve polis geldi. Darp edilen R.Ş. ile arkadaşları ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, oto hırsızlığı, kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından E.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan E.D. cezaevine gönderildi.

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