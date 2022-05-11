Yunanistan´a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelilerinden 4´ü tutuklandı



Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 8 FETÖ şüphelisinden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 Mayıs'ta Doyran köyü yakınlarında bir aracı durdurdu. Araçta `FETÖ'ye üye olma´ ve `FETÖ'ye bilerek isteyerek yardım etme´ suçlarından istinafta dosyaları bulunduğu belirlenen aralarında eski polis ile öğretmenlerin de olduğu A.K., G.C., M.Y., S.K., A.K., H.V., M.A.F. ve Ç.İ.T.´yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K., H.V., M.A.F. ve Ç.İ.T., çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.K., G.C., M.Y. ve S.K. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-05-11 13:00:04



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