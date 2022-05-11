Edirne´deki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama



Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan´a kaçmak isterken polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan 1´i FETÖ şüphelisi 2 kişi tutuklandı.

Edirne İl ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Keşan-Malkara karayolu üzerinde H.G. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta `FETÖ'ye üye olma´ suçundan dosyaları bulunduğu belirlenen aralarında eski hakim, hakim adayı ve öğretmenlerin de olduğu G.P.C., A.E.U., A.T. ve Y.A. gözaltına alındı. A.E.U. ve A.T., soruşturmalarının sürdüğü İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.P.C. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.A. `FETÖ'ye üye olma´, H.G. ise `göçmen kaçakçılığı yapma´ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2022-05-11 18:51:23



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