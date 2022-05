Edirne’de 'Hemşireler Günü' kutlamaları Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Özgül Erol: "Korona virüs salgını hepimize bir şeyler öğretti”

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Özgül Erol, salgın sürecinde sağlığın her şeyden önemli olduğunu ve sağlık çalışanlarına da ne kadar ihtiyaç duyulduğunu bir kez daha gördüklerini ifade etti.

Edirne’de 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen ebe ve hemşireler, 2 yıl aradan sonra kalabalık ve toplu şekilde bir tören düzenlenmesinin mutluluğunu yaşadı.

Kurumların çelenk sunumu ile başlayan törende bando eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Edirne İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Ali Fatih Selvi, Hemşirelik mesleğinin geçmişten günümüze tıp biliminin de ilerlemesiyle çok önemli aşamalar kaydettiğini ve sağlık sistemlerinin vazgeçilmez bir unsuru haline geldiğini aktardı.



“Hemşirelik mesleğinin temel odağı her zaman insandır”

Hemşirelik mesleğinin felsefesinin sevgi, yardım ve bakıma dayalı hizmet ile temel odağı her zaman insan olduğunu aktaran İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Ali Fatih Selvi, “Türk insanı bu kutsal mesleği icra edenlere hemşire kavramı ile hitap ederek, adeta bir kız kardeşi olarak görmüştür. Hemşirelerimiz de hastalarımıza ve yakınlarına umut ve yaşam sevinci kazandırarak ihtiyaç duydukları sevgi, şefkat, ilgi ve bilgilerini esirgemeyerek karşılık vermişlerdir. İnsan hayatının ve insana hizmet etmenin kutsallığına inanarak ülkemizin her köşesinde toplumumuzun sağlığına kavuşması için mücadeleye devam eden değerli akademisyen hemşirelerin ve geleceğin teminatı olan sevgili hemşirelik öğrencilerinin “12 Mayıs Dünya Hemşireler” günü ve Hemşirelik Haftasını tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.



“Covid19 salgını aslında hepimize bir şeyler öğretti”

Yoğun ve yıkıcı etkilerinin olduğu günlerin etkisinin halen az da olsa devam ettiğini belirten Kovid19 salgınının Prof. Dr. Özgül Erol, “Kovid19 salgını aslında hepimize bir şeyler öğretti. Hayatımıza uzaktan çalışma, online eğitim gibi yenilikler getirdi ve bunlara hızla adapte olmak durumunda bıraktı. Ama bu zorlu süreçte tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en çok yıpranan grup maalesef sağlık çalışanları oldu. Koruyucu giysilerle uzun ve yorucu mesai saatleri geçirdiler. Virüse yoğun şekilde maruz kaldıkları için enfeksiyonu birkaç kez geçirenler oldu. Ailelerine ve yakınlarına virüsü taşıma korkusu içinde yaşadılar ve maalesef en acısı da yaşamlarını kaybederek aramızdan ayrılanlar oldu. Bu özel günde aramızdan ayrılan sağlık çalışanlarını saygı ve rahmetle bir kez daha anıyor, bu uğurda mücadele eden ve bugünleri ulaşmamızda emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına minnet ve şükranlarımı sunuyorum” şeklinde açıklamada bulundu.

Düzenlenen tören konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

