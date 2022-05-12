Prof. Dr. Çinçin’e Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'ndan görev

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Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Çiçin, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bünyesinde Klinik Araştırmalar Değerlendirme Kurulu’nda görev yapacak.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Çiçin, TÜSEB Proje Yönetimi ve Destek Daire Başkanlığı tarafından kurulan “2 Nolu Klinik Araştırmalar Değerlendirme Kurulu (KLDK No2)” üyeliğine atandı. Prof. Dr. İrfan Çiçin, TÜSEB’in 2022KL01/Klinik Araştırma Projeleri Çağrısı Programı çerçevesinde proje önerilerinin değerlendirileceği 2 Nolu Klinik Araştırmalar Değerlendirme Kurulu’nda görev yapacak. Kurulun görevleri arasında klinik araştırma projeleri ile ilgili çağrının açılış işlemlerinin gerçekleştirilmesi, programların geliştirilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi, panel ve jürilerin oluşturulması, başvuruların değerlendirilmesi ile moderatörlük işlemleri gibi konularda görüş, öneri ve karar oluşturmak yer alıyor.

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