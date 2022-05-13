Apartmanın mazgal demirlerini böyle çaldı

Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde kimliği belirsiz kişi, apartmanın garaj girişindeki mazgal demirlerini çaldı. Hırsızlık anı, binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Olay, İspat Cami Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, apartmanın garaj girişine gelerek 1,5 metre uzunluğunda ve 20 kilo ağırlığında olan 2 mazgal demirini çaldı. Şüpheli, daha sonra demirlerle caddeden uzaklaştı. Hırsızlık anı ise apartmanın güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Apartman yöneticisi Ş.D.'nin şikayeti üzerine polis, inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2022-05-13 11:38:11
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.