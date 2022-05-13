Edirne’de "1. Klasik Otomobil Balkan Turu" Bulgaristan’a doğru yolla çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne’de "1. Klasik Otomobil Balkan Turu" Bulgaristan’a doğru yolla çıktı

İHA

Edirne’de "1. Klasik Otomobil Balkan Turu" Bulgaristan’a doğru yolla çıktı

Edirne’de Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi önünde toplanan antika otomobiller Selimiye Camii önünden geçerek Bulgaristan’ın Filibe (Plovdiv) kentine doğru yolla çıktı.
Trakya Üniversitesi ve Antika Otomobil Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen "1. Klasik Otomobil Balkan Turu" Edirne’de Selimiye Camii önünden geçerek Kapıkule’den Bulgaristan’a doğru yol aldı. Türkiye’de aktif olan klasik otomobil kulüpleri çatısı altında toplanan birbirinden renkli antika otomobiller Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu, akademisyenler ve öğrenciler tarafından heyecanla izlendi. Rektör Tabakoğlu Bulgaristan’a gitmek için yolla çıkan otomobillerin ardından su döktü.

“Yolları açık olsun güzel güzel gitsinler sağlıkla gelsinler”
Yaşanmışlıkların kıymetinin bilmenin çok önemli olduğunu belirten Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Bizim eski klasik arabalarımız şimdi tekrar eski güzel günlerin hatıralarını üniversitemizden başlayacak bir yolculukla güzel bir görsel şölen bizi bekliyor. Biliyorsunuz Trakya Üniversitesinin amacı ufku hep balkanları göstermiş bir üniversite. Startın burada balkanda verilmesinin de çok anlamlı buluyoruz bu nedenle federasyon yetkililerine teşekkür ediyorum. Öğrenci kulübünün bu konuda Üniversitemizin bünyesinde bulunmasını anlamlı buluyorum. Bu başlangıç için Trakya Üniversitesine teşekkür ediyorum. Yolları açık olsun güzel güzel gitsinler sağlıkla gelsinler” dedi.
Antika Otomobil Federasyonu (AOF) Başkanlığına İlker Tayalı ise, “Gençler klasik otomobillerin 30 yaş üzerindeki otomobilleri neredeyse hiç bilmiyorlar. Bugün burada sergilediğimiz otomobiller ortalama 5060 yaş üzerinde otomobiller dolayısıyla gençlere de klasik otomobillerin nasıl bir evrim geçirdiğini otomobillerin renklerinden tuttun farklılarına kadar sunumunu yapmaya çalıştık. Birazdan yola çıkıyoruz Balkanlarda geçireceğimiz iki günden sonra tekrardan Edirne de turumuzu sonlandıracağız. Bizlere bu imkanı verdiği için Trakya Üniversitesine Teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

“2022 Edirne yılı olması dolayısıyla 22 araç ile yola çıkıyoruz”
Antika Otomobil Federasyonu Başkan Yardımcısı Elif Geveli, Trakya Üniversitenin ev sahipliğiyle 1’nci Balkan Turu adı altında araçların yola çıkacağını belirterek, “22 aracımız var 2022’nin Edirne yılı olması, 22 numaralı kapı etiketleriyle yola çıkmamıza vesile oldu. Normalde araçlar bu tip turlarda kapı sıra numarasına göre çıkarlar ama biz dedik ki madem 2022 Edirne yılı biz de bütün araçlarımızın etiketlerini 22 yapalım. Rektörümüzün startıyla yola çıkacağız. Kapıkule’den Edirne Selimiye Camii önündeki yoldan Kapıkule’ye, oradan da Bulgaristan sınırına geçip turumuza başlayacağız. Üniversite öğrencilerinin bu klasik değerleri tekrar görmesi onlar için aslında fotoğraflarda gördükleri araçları yakından görüp onlarda daha farklı temasa geçmeleri birazda bu ruhu onlara taşımak için Üniversitenin ev sahipliği yapması bizim için çok önemli ve kıymetli oldu. Klasiklerin ölmemesi ve daha çok canlılık daha çok sokaklara çıkabilmesi için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Biz bu araçları yollarda görmek istiyoruz samanlar arasında olmasınlar garajlarda terk edilmesinler. Bunlar çok önemli ve turizm değerinin olduğunu düşünüyorum. Türkiye plakalarıyla Bulgaristan da yol alacağız bu değeri taşımanın da ülkemiz için önemli bir değeri olduğunu düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.
Antika Otomobil Federasyonu ve Trakya Üniversitesinin düzenlemiş olduğu etkinliğe Ankara’dan katıldığını ifade eden Nejdet Boyacı, “İlk defa bu araçlarla yurt dışına çıkacağım güzel bir gezi olmasını temeli ediyorum. Her hangi aksaklıklar olmasın zevkli sürüşler diliyorum tüm arkadaşlarımıza. Çocukluğumuzdan beri bu Amerikan arabasının içinde olduğumuz için devamlı haz zevk ve mutluluk veriyor bize. Ben Ankara’dan yürüyerek geldim bu arabayla gayet keyifli bir sürüştü. Yeni model aracımda var benim normal kullandığım araçta var. Hafta sonları ve böyle etkinliklerde daha da keyifli oluyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de '1'inci Klasik Otomobil Balkan Turu' başladı
YEREL HABERLER Edirne'de '1'inci Klasik Otomobil Balkan Turu' ...
Fırsatçıların sahte gübre oyununa dikkat
YEREL HABERLER Fırsatçıların sahte gübre oyununa dikkat
Apartmanın mazgal demirlerini böyle çaldı
YEREL HABERLER Apartmanın mazgal demirlerini böyle çaldı
Baba-oğul kaportacılık mesleği devam ettiriyor Mesleği öğretecek çırak bulamıyorlar
YEREL HABERLER Baba-oğul kaportacılık mesleği devam ...
Şüpheli araçta arama yapan polis, çok sayıda sentetik ecza ele geçirdi
YEREL HABERLER Şüpheli araçta arama yapan polis, çok sayıda sentetik ...
Edirne’de işçileri taşıyan minibüs alev alev yandı
YEREL HABERLER Edirne’de işçileri taşıyan minibüs alev alev yandı
Edirne’de seyir halindeki araç alev alev yandı
YEREL HABERLER Edirne’de seyir halindeki araç alev alev yandı
Prof. Dr. Çinçin’e Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'ndan görev
YEREL HABERLER Prof. Dr. Çinçin’e Türkiye Sağlık Enstitüleri ...
Trakya Üniversitesi'nin 40’ıncı kuruluş yılı programı yapıldı
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi'nin 40’ıncı kuruluş yılı programı ...
Edirne'de buğday 5 lira 667 kuruştan satıldı
YEREL HABERLER Edirne'de buğday 5 lira 667 kuruştan satıldı
Keşan’daki Biyokütle Enerji Santrali'nde korkutan yangın
YEREL HABERLER Keşan’daki Biyokütle Enerji Santrali'nde korkutan ...
Batman'a atanan Vali Canalp: Edirne benim için bir ilkti
YEREL HABERLER Batman'a atanan Vali Canalp: Edirne benim için bir ...
Polis ve jandarmadan öğrencilere uçurtma şenliği
YEREL HABERLER Polis ve jandarmadan öğrencilere uçurtma şenliği
Trafik Eğitim Parkı’nda fidanlar toprakla buluştu
YEREL HABERLER Trafik Eğitim Parkı’nda fidanlar toprakla buluştu
Yoldan çıkan otomobil bahçeye uçtu: 3 yaralı
YEREL HABERLER Yoldan çıkan otomobil bahçeye uçtu: 3 yaralı
Barakada çıkan yangında 2 köpeğiyle öldü
YEREL HABERLER Barakada çıkan yangında 2 köpeğiyle öldü
Edirne’de 'Hemşireler Günü' kutlamaları Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Özgül Erol: "Korona virüs salgını hepimize bir şeyler öğretti”
YEREL HABERLER Edirne’de 'Hemşireler Günü' kutlamaları Trakya ...
Yunanistan sınırında yakalanan PKK şüphelilerinden 3'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan sınırında yakalanan PKK şüphelilerinden ...
Yunanistan’a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelileri Keşan’da yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan’a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelileri ...
Edirne´deki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Edirne´deki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
Yunanistan'a kaçamadan yakalanan 8 FETÖ şüphelisinden 4’ü tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçamadan yakalanan 8 FETÖ şüphelisinden ...
Tunca Nehrinin debisi düştü, çöpler ortaya çıktı Edirneli vatandaşlar yetkililerden temizlik çalışması bekliyor Binlerce dönümlük çeltik tarlalarının su ihtiyacını karşılayan Tunca Nehrinin debisi düştü kirlilik su yüzeyine çıktı
YEREL HABERLER Tunca Nehrinin debisi düştü, çöpler ortaya ...
Aracında 4 kilo uyuşturucu ile yakalanan sürücü gözaltına alındı
YEREL HABERLER Aracında 4 kilo uyuşturucu ile yakalanan sürücü ...
Yunanistan´a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelilerinden 4´ü tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan´a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelilerinden ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.