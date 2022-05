Edirne'de '1'inci Klasik Otomobil Balkan Turu' başladı

Ali Can ZERAY-Uğur AKAGÜNDÜZ/EDİRNE,(DHA)EDİRNE'de Trakya Üniversitesi (TÜ) ve Antika Otomobil Federasyonu tarafından düzenlenen 1'inci Klasik Otomobil Balkan Turu başladı. Üniversite önünden start alan 18 klasik otomobil sahibi, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaparak, Bulgaristan'a gidecek.

Trakya Üniversitesi ve Antika Otomobil Federasyonu tarafından düzenlenen 1'inci Klasik Otomobil Balkan Turu, üniversitenin Balkan Yerleşkesi Rektörlüğü önünde başladı.

Türkiye'nin farklı illerinden Edirne'ye gelen klasik otomobiller burada renkli görüntülere sahne oldu. Birinden değerli klasik araçlara akademisyen ve öğrenciler ilgi gösterdi. Tura katılan 18 klasik otomobil Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'ın Filibe kentine giderek, burada klasik araç tutkunlarıyla buluşacak.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Trakya Üniversitesi, amacı, ufku hep Balkanları göstermiş bir üniversite. Başlangıcın buradan verilmesini çok anlamlı buluyoruz. Bir de bir öğrenci kulübünün Trakya Üniversitesi bünyesinde bulunmasını da anlamlı buluyorum. Yolları açık olsun" dedi.

'AMACIMIZ KLASİK OTOMOBİLLERİMİZİ YURT DIŞINDA TANITMAK'

Antika Otomobil Federasyonu Başkanı İlker Tayalı, amaçlarının klasik otomobillerini yurt dışında tanıtmak olduğunu söyledi. Tayalı, "Antika Otomobil Federasyonu ve Trakya Üniversitesi iş birliğinde Klasik Otomobil Balkan Turu'nu gerçekleştiriyoruz. Amacımız, klasik otomobillerimizi tüm yurttaşlarımıza tanıtmak ama daha da önemlisi gelecek nesillere taşımak. Üniversite ile yaptığımız bu organizasyon çok önemli. Çünkü gençler, 30 yaş üstü otomobilleri neredeyse hiç bilmiyorlar. Bugün burada sergilediğimiz otomobiller, ortalama 50-60 yaşın üzerindeki otomobiller. Birazdan yola çıkıp Plovdiv'e gidiyoruz. Balkanlar'da geçireceğimiz 2 günden sonra tekrar Edirne'de turumuzu sonlandıracağız" diye konuştu.

Etkinliğe klasik 71 model Anadol marka aracıyla katılan Şadan İnalsü de, "45 senedir araba bende. Arabayı aldığımda 7 yaşındaydı, 1971 model. Aracın hiçbir şeyi yok. O zamanlar memur arabasıydı. Hiçbir masrafı da yoktu. Anadol zaten Türk arabası. Yurt dışına çıkışta da Anadol diye kaydettiler" dedi.

Etkinliğe Ankara'dan 1956 model klasik aracıyla katılan Necdet Poye, "Aracım 1956 model Belair, 8 silindir, otomatik vites. Orijinal olan parçaları da var, orijinal olmayan da var ama bunun, bu zamana kadar saklanması büyük bir şey. Döşemelerini, içini yeni yaptırdım. Çünkü zamanla renkleri atıyor. Her parçası var. Orijinali de, yan sanayisi de var ama genellikle orijinalini almayı tercih ediyoruz. Çünkü uzun süreli kullandığımız için orijinalini alıyoruz, daha sağlıklı oluyor. Ben Ankara'dan katıldım. Şehir turu, Kapıkule ve Bulgaristan gezisi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından etkinlik Balkan Yerleşkesi önünden, Rektör Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu ve Antika Otomobil Federasyonu Başkanı İlker Tayalı'nın su dökerek start vermesiyle başladı. Edirne'de şehir turu yapan klasik otomobiller, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a çıkış yaptı. Plovdiv kentine gidecek araçlar buradan Balkan turu yapacak. Ardından pazar günü Türkiye'ye dönüşleriyle turu tamamlamaları bekleniyor. (DHA)

