Elleri cebinde geldi, mazgal demirlerini çaldı

Yeni krediyle konut alan ayda ne kadar ödeyecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir hırsız, elleri cebinde geldiği apartmanın mazgal demirlerini çaldı. Güvenlik kameralarına yakalanan hırsızın rahat tavırları dikkat çekti.

Hırsızlık İspat Cami Mahallesi Sanayi Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir apartman önüne elleri cebinde gelen bir şahıs, bina girişinde bulunan 20 kiloluk 2 mazgal demirini çaldı. Oldukça rahat tavırlar sergileyen hırsız, çaldığı iki mazgalı alarak bölgeden uzaklaştı.

Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Apartman yöneticisinin şikayeti üzerine hırsızlık olayı ile ilgili olarak polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.