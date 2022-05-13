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Edirne'de Bando ve Ciğer Festivali, renkli görüntülerle başladı

DHA

Edirne'de Bando ve Ciğer Festivali, renkli görüntülerle başladı


Olgay GÜLERUğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali, kortej yürüyüşü ve bando ekiplerinin gösterileriyle başladı. Pazar günü yaklaşık 1.5 ton ciğer dağıtımıyla sona erecek festivalin açılışına katılan bando ekipleri ile ciğerci ustaları renkli görüntüler oluşturdu.
Edirne'de pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali'nin 10'uncusu start aldı. Festival kapsamında yerli ve yabancı bando ekipleriyle, ciğerci ustalarından oluşan kortej belediye önünde toplandı. Kortejde Batman'a atanan Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da yer aldı. Atatürk Bulvarı üzerinden Atatürk Anıtı'na yürüyen kortej, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde hazırlanan alana yürüdü. Yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu.
Romanya, Bulgaristan, Moldova, Arnavutluk, Macaristan, Karadağ ve Türkiye olmak üzere 7 ülkeden 14 bando takımının katıldığı festival açılışında konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yapılan etkinliğin şehre nitelikli turistlerin gelmesi için atılan ön adım olduğunu söyledi. Gürkan, "Kuşkusuz şehirleri geleceğe taşımak, geleceğe doğru adımlarla yürümesini sağlamak ne bir kişinin ne de bir kurumun yapabileceği işlerdir. Bir şehri yüceltmek istiyorsanız, büyütmek istiyorsanız, ileriye doğru hedeflerini emin adımlarla taşımasını istiyorsanız herkesin o taşın altına elini koyması lazım. Bu hafta Bando ve Ciğer Festivali'ni yapıyoruz. Bu iki gün Türkiye'den ve komşu ülkelerimizden gelen bandolar o pandemide bir anlamda paslanan kulaklarımızın pasını silecekler. Pazar günü Edirne'nin maharetli elleri, ciğerci ustalarının doğradığı, pişirdiği ve sunduğu dünyada bir tek Edirne'de yapılan Edirne tava ciğerinin tekrar tadına bakacağız. 2018 yılında birlikte yaptığımız, Rekorlar Kitabı'na girmiş, o dünyanın en büyük tavasını bir kez daha ziyaret edeceğiz. Tüm bunlar turizm için, şehrimize daha fazla daha nitelikli turistlerin gelmesi için bir ön adımdı" dedi.
Vali Ekrem Canalp de Edirne'nin kültür turizminin başkenti olduğunu belirterek, "Burası kültür turizminde Türkiye'deki başkentidir ve sizler şu anda Türkiye'de kültür turizminin başkentinde bulunuyorsunuz. Bu yıl bütün paydaşlarımızla beraber yerel yönetimlerimizle işin içerisinde olmak üzere bir turizm master planı yaptık. Yapmış olduğumuz master planı bu işin her şeyini kapsıyor. Ama bunun içerisinde bir bölüm var. O da festivaller ve etkinliklerle ilgili. Eğer biz kültür turizminde iddialı olmaya, dünya çapında olmaya adaysak o zaman yapmamız gereken işlerden bir tanesi de çok fazla sayıda festivale ve çok fazla sayıda etkinliğe de ev sahibi yapmak zorundayız. Bando ve Ciğer bunlardan bir tanesi ve önemlisi. Bu festivalle ilgili benim aklımda kalan en önemli hususlardan bir tanesi de yine girmiş olan ciğerimizdir. Aynı zamanda dünyanın en büyük tavasına da rekorlar kitabına girmiş olan tavasına da ev sahipliği yapıyoruz. Ama bir şeye daha sahibiz. Bir tarafından dünyanın en büyük tava ciğerinin yapılmış olduğu tavaya ama aynı zamanda dünyanın en büyük tava ciğeri ustalarına sahibiyiz. Buradan bütün ustalarımızı da onların yetiştirmiş olduğu çırakları da saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından festivale katılan tüm bando ekiplerine teşekkür plaketi verildi. Sözü ve bestesi merhum Beyazıt Sansı'ya ait olan 'Tava Ciğer Marşı'nın okunmasıyla devam eden açılış etkinliği, bandoların mini konser ve gösterileriyle ilk gün etkinlikleri son buldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLERUğur AKAGÜNDÜZ
2022-05-13 19:58:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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