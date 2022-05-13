Edirne'de 'Avrupa Günü' Türkçe ve Yunanca şarkılarla kutlandı



Uğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de Avrupa Günü, Türkçe ve Yunanca söylenen şarkılarla kutlandı.

Edirne´de Ticaret ve Sanayi Odası, Yunanistan´ın Edirne Başkonsolosluğu, Edirne Avrupa Birliği Bilgi Merkezi´nin ortak organizasyonuyla Avrupa Günü etkinlikleri kapsamında birlik, barış ve dayanışma konseri düzenlendi. Ekmekçizade Ahmetpaşa Kervansarayı´ndaki konserde sahne alan Elsa Mouratidou ve Athanasios Bililis, Türkçe ve Yunanca, `Seni Alırsa Fırtına´, `Sarı Kanaryam´, `Ada Sahillerinde´, `Çanakkale´, `Aman Doktor´, `Üsküdar´a Gider İken´ gibi birçok şarkıyı seslendirdi. Sanatçıların söylediği şarkılar, büyük ilgi gördü.

`HİÇBİR ŞEY DOSTLUĞA ENGEL OLAMADI´

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, konserin birlik, barış ve dayanışma adı altında düzenlendiğini belirterek, "Bu etkinlik, aslında yıllardır ne sınırların, ne mesafelerin, ne de yaşanan hiçbir politik ve siyasi hikayenin insanları birbirlerinden ayıramadığı, dostluğa ve kardeşliğe engel olamadığı bir tabloyu da ortaya koyuyor" dedi.

`ŞARKILAR 2 HALKIN GÜÇLÜ TEMASINI SAĞLADI´

Yunanistan´ın Edirne Başkonsolosu Aris Radiopoulos ise Yunanistan ve Türkiye´de müziği veya sözleri komşu ülkeden gelen çok sayıda şarkının olmasının iki halk arasında sosyal yaşamda güçlü temasın oluşmasını sağladığını söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ

2022-05-13 22:38:09



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