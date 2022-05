'10'uncu Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali'nde renkli yürüyüş

Ali Can ZERAY/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de '10'uncu Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali'nin 2'nci gününde yurt içinden ve Balkan ülkelerinden gelen bando ekipleri, Meriç Köprüsü'nde oluşturulan kortej ile geleneksel yürüyüşlerini gerçekleştirdi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı kortej, Karaağaç Mahallesi'nde bulunan, 'dünyanın en büyük ciğer tavası' olarak Guinness Rekorlar Kitabı´na giren dev tavanın yanında son buldu.

Pandemi nedeniyle 2 yıl aranın ardından bu sene yeniden gerçekleştirilen '10'uncu Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali'nin 2'nci gününde Türkiye'nin yanı sıra Romanya, Macaristan, Moldova, Bulgaristan, Karadağ, Arnavutluk'tan gelen bando ekiplerinin de katılımıyla tarihi Meriç Köprüsü üzerinden geleneksel yürüyüş gerçekleştirildi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, Edirne Tava Ciğer Ustaları Derneği Başkanı Niyazi Yavuz, ciğerci ustaları, yurt içinden ve dışından gelen bando ekipleri ve yüzlerce kişi festivale katıldı. Bando eşliğindeki yürüyüşe Edirneliler, yoğun ilgi gösterdi. Yürüyüş, festival kapsamında 2018 yılında yapılan rekor denemesiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 'dünyanın en büyük ciğer tavası'nın önünde sona erdi.

Edirne Belediye Başkanı Gürkan, İstanbul ve Antalya'nın ardından Türkiye'nin en çok turist çeken kentinin Edirne olduğunu belirterek, "Kentimiz 2019 yılında İstanbul ve Antalya'dan sonra Türkiye'de en çok turist alan 3'üncü il haline geldi. Bu başarı artarak devam ediyor. 2014 yılında 2 milyon turistle başlayan serüvenimiz 2019 yılında 5,5 milyon turiste ulaştı. Kuşkusuz pandemi her şeyde olduğu gibi bazı çalışmalara ara vermek zorunda bıraktı bizi ama bu yıl 2022 'Edirne Yılı'nda inanıyorum ki o kaldığımız yerden daha da güçlenmiş ve kararlı adımlarla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Edirne'nin hedefinin 10 milyon turist olduğunu söyleyen Başkan Gürkan, "2014 yılında hedefimiz orta vadede 5 milyon uzun vadede 10 milyon turistti. Şimdi hedefimiz 10 milyon turist. 10 milyon turiste doğru esnafımızla, Edirnelilerle ve bütün turizm paydaşlarımızla beraber emin ve koşar adımlarla yürüyoruz. İnanıyorum ki birkaç yıl içerisinde 10 milyon turist hedefini de yakalayacağız ve ondan sonra yeni hedeflere doğru hep birlikte yelken açacağız" diye konuştu.

Konuşmanın ardından dev tavanın etrafında Recep Gürkan, ciğerci ustaları ve bando şefleriyle aile fotoğrafı çektirdi. Festival bando ekiplerinin Kent Ormanı'nda verdiği konserle devam etti.

Festival, yarın olan son günde Saraçlar Caddesi'nde 1,5 ton ciğer pişirilmesinden sonra yarışma ve etkinliklerin ardından sona erecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY

2022-05-14 15:59:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.