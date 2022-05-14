'10'uncu Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali'nde renkli yürüyüş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'10'uncu Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali'nde renkli yürüyüş

DHA

'10'uncu Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali'nde renkli yürüyüş


Ali Can ZERAY/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de '10'uncu Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali'nin 2'nci gününde yurt içinden ve Balkan ülkelerinden gelen bando ekipleri, Meriç Köprüsü'nde oluşturulan kortej ile geleneksel yürüyüşlerini gerçekleştirdi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı kortej, Karaağaç Mahallesi'nde bulunan, 'dünyanın en büyük ciğer tavası' olarak Guinness Rekorlar Kitabı´na giren dev tavanın yanında son buldu.
Pandemi nedeniyle 2 yıl aranın ardından bu sene yeniden gerçekleştirilen '10'uncu Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali'nin 2'nci gününde Türkiye'nin yanı sıra Romanya, Macaristan, Moldova, Bulgaristan, Karadağ, Arnavutluk'tan gelen bando ekiplerinin de katılımıyla tarihi Meriç Köprüsü üzerinden geleneksel yürüyüş gerçekleştirildi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, Edirne Tava Ciğer Ustaları Derneği Başkanı Niyazi Yavuz, ciğerci ustaları, yurt içinden ve dışından gelen bando ekipleri ve yüzlerce kişi festivale katıldı. Bando eşliğindeki yürüyüşe Edirneliler, yoğun ilgi gösterdi. Yürüyüş, festival kapsamında 2018 yılında yapılan rekor denemesiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 'dünyanın en büyük ciğer tavası'nın önünde sona erdi.
Edirne Belediye Başkanı Gürkan, İstanbul ve Antalya'nın ardından Türkiye'nin en çok turist çeken kentinin Edirne olduğunu belirterek, "Kentimiz 2019 yılında İstanbul ve Antalya'dan sonra Türkiye'de en çok turist alan 3'üncü il haline geldi. Bu başarı artarak devam ediyor. 2014 yılında 2 milyon turistle başlayan serüvenimiz 2019 yılında 5,5 milyon turiste ulaştı. Kuşkusuz pandemi her şeyde olduğu gibi bazı çalışmalara ara vermek zorunda bıraktı bizi ama bu yıl 2022 'Edirne Yılı'nda inanıyorum ki o kaldığımız yerden daha da güçlenmiş ve kararlı adımlarla yolumuza devam ediyoruz" dedi. 
Edirne'nin hedefinin 10 milyon turist olduğunu söyleyen Başkan Gürkan, "2014 yılında hedefimiz orta vadede 5 milyon uzun vadede 10 milyon turistti. Şimdi hedefimiz 10 milyon turist. 10 milyon turiste doğru esnafımızla, Edirnelilerle ve bütün turizm paydaşlarımızla beraber emin ve koşar adımlarla yürüyoruz. İnanıyorum ki birkaç yıl içerisinde 10 milyon turist hedefini de yakalayacağız ve ondan sonra yeni hedeflere doğru hep birlikte yelken açacağız" diye konuştu.
Konuşmanın ardından dev tavanın etrafında Recep Gürkan, ciğerci ustaları ve bando şefleriyle aile fotoğrafı çektirdi. Festival bando ekiplerinin Kent Ormanı'nda verdiği konserle devam etti.
Festival, yarın olan son günde Saraçlar Caddesi'nde 1,5 ton ciğer pişirilmesinden sonra yarışma ve etkinliklerin ardından sona erecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY
2022-05-14 15:59:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uzunköprü’de elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Uzunköprü’de elektrik direğine çarpan motosikletin ...
Edirne'de 'Avrupa Günü' Türkçe ve Yunanca şarkılarla kutlandı
YEREL HABERLER Edirne'de 'Avrupa Günü' Türkçe ve Yunanca şarkılarla ...
Edirne'de Bando ve Ciğer Festivali, renkli görüntülerle başladı
YEREL HABERLER Edirne'de Bando ve Ciğer Festivali, renkli ...
Araştırma enstitüsü yayınlarına devam ediyor
YEREL HABERLER Araştırma enstitüsü yayınlarına devam ediyor
Elleri cebinde geldi, mazgal demirlerini çaldı
YEREL HABERLER Elleri cebinde geldi, mazgal demirlerini çaldı
Edirne'de buğday 5 lira 783 kuruştan satıldı
YEREL HABERLER Edirne'de buğday 5 lira 783 kuruştan satıldı
Edirneli judocu Romanya’dan bronz madalya ile döndü
YEREL HABERLER Edirneli judocu Romanya’dan bronz madalya ile döndü
Edirne'de '1'inci Klasik Otomobil Balkan Turu' başladı
YEREL HABERLER Edirne'de '1'inci Klasik Otomobil Balkan Turu' ...
Edirne’de "1. Klasik Otomobil Balkan Turu" Bulgaristan’a doğru yolla çıktı
YEREL HABERLER Edirne’de "1. Klasik Otomobil Balkan Turu" ...
Fırsatçıların sahte gübre oyununa dikkat
YEREL HABERLER Fırsatçıların sahte gübre oyununa dikkat
Apartmanın mazgal demirlerini böyle çaldı
YEREL HABERLER Apartmanın mazgal demirlerini böyle çaldı
Baba-oğul kaportacılık mesleği devam ettiriyor Mesleği öğretecek çırak bulamıyorlar
YEREL HABERLER Baba-oğul kaportacılık mesleği devam ...
Şüpheli araçta arama yapan polis, çok sayıda sentetik ecza ele geçirdi
YEREL HABERLER Şüpheli araçta arama yapan polis, çok sayıda sentetik ...
Edirne’de işçileri taşıyan minibüs alev alev yandı
YEREL HABERLER Edirne’de işçileri taşıyan minibüs alev alev yandı
Edirne’de seyir halindeki araç alev alev yandı
YEREL HABERLER Edirne’de seyir halindeki araç alev alev yandı
Prof. Dr. Çinçin’e Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'ndan görev
YEREL HABERLER Prof. Dr. Çinçin’e Türkiye Sağlık Enstitüleri ...
Trakya Üniversitesi'nin 40’ıncı kuruluş yılı programı yapıldı
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi'nin 40’ıncı kuruluş yılı programı ...
Edirne'de buğday 5 lira 667 kuruştan satıldı
YEREL HABERLER Edirne'de buğday 5 lira 667 kuruştan satıldı
Keşan’daki Biyokütle Enerji Santrali'nde korkutan yangın
YEREL HABERLER Keşan’daki Biyokütle Enerji Santrali'nde korkutan ...
Batman'a atanan Vali Canalp: Edirne benim için bir ilkti
YEREL HABERLER Batman'a atanan Vali Canalp: Edirne benim için bir ...
Polis ve jandarmadan öğrencilere uçurtma şenliği
YEREL HABERLER Polis ve jandarmadan öğrencilere uçurtma şenliği
Trafik Eğitim Parkı’nda fidanlar toprakla buluştu
YEREL HABERLER Trafik Eğitim Parkı’nda fidanlar toprakla buluştu
Yoldan çıkan otomobil bahçeye uçtu: 3 yaralı
YEREL HABERLER Yoldan çıkan otomobil bahçeye uçtu: 3 yaralı
Barakada çıkan yangında 2 köpeğiyle öldü
YEREL HABERLER Barakada çıkan yangında 2 köpeğiyle öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.