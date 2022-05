Vali Canalp: Edirne'den ayrılırken derin bir huzur içerisindeyim

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)BATMAN Valiliği'ne atanan Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Edirne'de 3,5 yılın 2 yılı pandemiyle geçti. Ama ben buna rağmen aktif, dinamik, heyecanlı valiliği dört dörtlük yapma imkanı buldum. Hiçbir şekilde gazdan ayağımı çekmedim. Hiçbir şekilde frene basmadım. Hiçbir şekilde geri vitesim olmadığı için de çok rahat ettim. Edirne'den ayrılırken derin bir huzur içerisindeyim" dedi.

Batman'a atanan Edirne Valisi Ekrem Canalp, veda ziyaretlerine Keşan ilçesinde devam etti. Mehmet Gemici Cennet Bahçesi´ne gelen Ekrem Canalp, burada Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Vali Canalp, tek tek tokalaştığı kişilerle vedalaştı. Bazı kişilerin Vali Canalp'e sarılarak gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Vali Canalp, daha sonra bahçeye fidan dikti.

Canalp, Edirne Valiliği görevinde geçen 3, 5 yıllık sürenin Batman Valiliği´ne atanmasıyla sona erdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Pazartesi günü, saat 13.00 itibariyle de Edirne Valiliği önünde yapacağımız vedalaşmayla birlikte Edirne´den ayrılmış olacağım. 3, 5 yıl geçti Edirne'de. Edirne´nin 253 köyünün neredeyse tamamını en az 1 defa, yüzde 80´inini de en az 2 defa diğer kısımlarını da değişik sayılarla tekrar tekrar görme imkanım oldu. Halkımızla, köylerimizle, beldelerimizle, ilçelerimizle sürekli beraber olma imkanı oldu. Ben bütün Edirnelilere ve Keşanlılara içtenlikle şükranlarımı arz etmek isterim. Diyebilirim ki bu kadar ziyaretin içerisinde ben bir tane köyümde, bir tane beldemde bir tane vatandaşımdan daha kem söz işitmedim. Dolayısıyla Edirnelilerdeki bu nezaket, bu zarafet, bu incelik, bu adap benim için hafızamda kalacak en güçlü eserdir. Edirne'de 3.5 yılın 2 yılı pandemiyle geçti. Ama ben buna rağmen aktif, dinamik, heyecanlı valiliği dört dörtlük yapma imkanı buldum. Hiçbir şekilde gazdan ayağımı çekmedim. Hiçbir şekilde frene basmadım. Hiçbir şekilde geri vitesim olmadığı için de çok rahat ettim. Edirne´den ayrılırken derin bir huzur içerisindeyim. Kafamda tasarlamış olduğum her şeyi yapma imkanım oldu. Bu doğrultuda bana yardımcı olan, bu yolda benimle birlikte yürüyen bütün kamu görevlisi arkadaşlarıma, bütün mesai arkadaşlarıma ve de Edirnelilere, Keşanlılara içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Gönlümüzün bir parçası hep Edirne´de, hep Keşan´da kalacak. Uzaktan da olsa sizlerin başarısını, sizlerin heyecanını takip etmeye devam edeceğim."

Keşan Kaymakamı Yılmaz da, "Sayın Valimizi gönderiyoruz. Üzgünüz. Allah yolunu, bahtını açık etsin. Sayın Valimizi Edirne'ye yaptığı hizmetlerle anacağız. '3 Nehir 1 Şehir' projesi herhalde Türkiye´deki en göze çarpan projelerden biri olacağına inanıyorum. Sayın Valime onun için şükranlarımı arz ediyorum" diye konuştu.

'EDİRNELİ FAHRİ HEMŞEHRİMİZ OLARAK KENDİSİNİ HER ZAMAN ANACAĞIZ'

Belediye Başkanı Helvacıoğlu, ilçeye yaptığı katkılardan dolayı Vali Canalp´e teşekkür ederek, "Az önce Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi´yle ilgili son imzaları attı. İnşaata hazır hale getirdi valim. Keşan´a verdikleri önemden dolayı da, yaptıkları hizmetten dolayı da çok memnun olduğumuzu belirtmek isteriz. Keşanlı hemşehrilerimiz adına biz haklarımızı helal ediyoruz. Yolu açık olsun. Kalbi, yüreği, gönlü burada. Keşan´ı daha iyi şekilde anmak üzere burada güzel günler bıraktı. Üzüntülüyüz ama Batman´ın da ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. İyi bir doktor gidiyor Batman´a. Hem belediye başkanlığı hem de valilik yapacak Batman´da Sayın Valim. Bu da Batmanlıların ne kadar şanslı olduğunu gösteriyor. Edirneli fahri hemşehrimiz olarak kendisini her zaman anacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Helvacıoğlu, Vali Canalp'e plaket ve geri dönüşüm malzemelerinden yapılmış minyatür kepçe takdim etti. Vali Canalp daha sonra katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2022-05-14



