Edirne’de şüpheli çanta alarmı

Edirne’de yol kenarında bulunan şüpheli çanta, bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Edirne’nin Sabuni Mahallesinde bulunan Tarihi Rüstempaşa Kervansarayı'nın arka duvarında yaşandı. Tarihi Rüstempaşa Kervansarayı'nın yanına kim veya kimler tarafından bırakıldığı belirlenemeyen şüpheli kadın çantası, paniğe neden oldu. Durumdan şüphelenen vatandaşlar olayı polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis yolu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Daha sonra olay yerine çağrılan bomba imha ekibi çantayı kontrolü bir şekilde fünye ile patlattı. Patlatılan çantanın içinden su şişesi çıktı.

Olay nedeniyle bir süre kapatılan yol tekrar trafiğe açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.