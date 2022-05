Vali Canalp Keşan’a veda etti

Batman Valiliği'ne atanan Edirne Valisi Ekrem Canalp Keşan'a veda etti. Görev süresi içinde son kez Keşan'a gelen Canalp, "Gazdan ayağımı çekmedim, hiçbir şekilde frene basmadım, geri vitesim de olmadığı için de rahat ettim. Edirne'den ayrılırken, derin bir huzur içerisindeyim” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan valilik kararnamesiyle Edirne'den Batman'a atanan Vali Ekrem Canalp veda ziyaretleri kapsamında Keşan'a geldi. Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde geniş bir protokol katılımı ile karşılanan Canalp, tek tek katılımcılar ile konuştu ve helallik aldı. Bu sırada zaman zaman da duygusal anlar yaşandı.

Vali Canalp daha sonra Keşan ve bölgeye yapmış olduğu hizmetlerden dolayı bir alanda kendi adına hazırlanan hatıra fidanını dikti. Bu zamana kadar her yıl ortalama 3 milyona yakın fidanın toprakla buluşturulduğuna not düşerek, "Yapmış olduğumuz dikimler sayesinde Edirne'deki orman varlığımız sürekli artıyor, bu da onların içinde biri, ama çok özel olanı" ifadelerini kullandı.

Vali Canalp, Edirne'deki 3.5 yıllık görev süresinin Batman Valiliği'ne atanması dolayısıyla sona erdiğini belirterek, “Pazartesi Edirne Valiliği önünde yapacağımız vedalaşma töreninin ardından Edirne'den ayrılmış olacağım. Aradan 3.5 yıl geçti, bunun içerisinde Edirne'nin 253 köyünün tamamını en az bir kez, yüzde 80'ini ise en az 2 kez görme imkanım oldu. Halkımızla sürekli beraber olma imkanım oldu. Bugüne kadar ben bir tane köyümde veya beldemde, tek bir vatandaşımızdan kem söz işitmedim. Edirnelilerdeki bu incelik ve adap, benim hatıralarımda kalacak en güçlü eserdir. Edirne'deki 3.5 yıllık süremin 2 yılı pandemi ile geçti, ben buna rağmen aktif ve heyecanlı valiliği 44'lük yapma imkanı buldum. Gazdan ayağımı çekmedim, hiçbir şekilde frene basmadım; geri vitesim de olmadığı için de rahat ettim. Edirne'den ayrılırken, derin bir huzur içerisindeyim. Yapmam gereken ve kafamda tasarlamış olduğum hemen hemen her şeyi yapma imkanım oldu. Ben bütün Edirnelilere buradan içtenlikle şükranlarımı arz etmek isterim" dedi.

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ise, "Valimizin yolu açık olsun. Sayın Valimizi Edirne'ye yaptığı hizmetlerle anacağız. 3 Nehir 1 Şehir projesinin Türkiye'deki en göze batan projelerden biri olduğunu düşünüyorum. Kendisine şükranlarımı arz ediyorum” diye konuştu.

