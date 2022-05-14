Edirne'de şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

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Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de tarihi Rüstempaşa Kervansarayı yanına bırakılan şüpheli çanta, bölgede kısa süreli panik yarattı. Polisin, fünye ile patlattığı çantanın içi boş çıktı.

Kent merkezinde bulunan Sabuni Mahallesi´ndeki 5 asırlık tarihi Rüstempaşa Kervansarayı yanına bırakılan çantayı gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yerine bomba imha ekipleri yönlendirildi. Uzman ekiplerin geldiği bölgede özel kıyafetli polisin fünye ile patlattığı çanta boş çıktı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2022-05-14 21:29:29



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