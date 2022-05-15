Otobüsün 1 metrekarelik dolabından 3 kaçak göçmen çıktı

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Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de Bosna Hersek plakalı otobüsün muavin koltuğunun altındaki 1 metrekarelik dolaba saklanan 3 kaçak göçmen, şoförün dikkati ile yakalandı.

İstanbul'dan yolcu aldıktan sonra Bosna Hersek'e doğru yola çıkan otobüsün şoförü Edirne'ye geldiğinde yiyecek ve içeceklerin konulduğu dolaptan sesler duydu. Otobüsü durdurup, muavin koltuğunun altındaki dolabı açan şoför, burada 3 kişi ile karşılaştı ve durumu polise haber verdi. Gelen ekipler, 1 metrekarelik alana saklanan 3 kişiyi çıkardı. Bu kişilerin 2'sinin Fas, 1'inin de Filistin uyruklu kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Kaçak göçmenler, otobüs mola yerinde durduğunda dolaba saklandıklarını söyledi.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2022-05-15 14:59:29



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