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Edirne'de sağanak yağış, sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı

DHA

Edirne'de sağanak yağış, sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı


Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura yolda yakalanan araç sürücüleri zor anlar yaşarken, vatandaşlar  da saçak altlarına sığındı. 
Şiddetli yağmur Edirne kent merkezinde sürücü ve yayalara zorlu anlar yaşattı. Akşam saatlerinde başlayan yağış, etkisini giderek arttırdı. Kısa sürede sağanak yağışa dönen yağmur yollarda su birikintileri oluşturdu. Araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar ise bulabildikleri saçak altlarına sığındı. Yaklaşık 10 dakika süren sağanak sonrası şehrin bir çok caddesi gölete döndü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Edirne'de yağış bu gece ve yarın aralıklarla devam edecek.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2022-05-15 19:52:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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