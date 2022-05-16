Batman'a atanan Vali Canalp, Edirne'den motosiklet konvoyu ile uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'a atanan Vali Canalp, Edirne'den motosiklet konvoyu ile uğurlandı

DHA

Batman'a atanan Vali Canalp, Edirne'den motosiklet konvoyu ile uğurlandı


Olgay GÜLER Uğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'den Batman Valiliği'ne atanan Vali Ekrem Canalp, kentteki motor tutkunları tarafından teşekkür pankartı ve konvoyla uğurlandı.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Batman Valiliği'ne atanan Edirne Valisi Ekrem Canalp, valilik bahçesinde düzenlenen törenle uğurlandı. Vali Canalp'i uğurlamak için AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kamu kurum ve kuruluş ile siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri hazır bulundu. Vali Canalp ve Eşi Ayten Canalp, kendisini uğurlamak için gelenlerle tek tek vedalaştı. Canalp'in vedası sırasında duygusal anlar yaşandı.
Kentteki motor tutkunları ise Uluslararası Motor Sporları Kamp ve Karavan Merkezi yaptıran Vali Canalp için teşekkür pankartı açıp, konvoyla uğurladı. Edirne'de motor sporları sevdalıları, Vali Canalp için 'Valimiz Ekrem Canalp'e, Edirnemize Uluslararası Motor Sporları Kamp ve Karavan Merkezi Kazandırdığı için teşekkür ederiz' yazılı pankart açtı. Motor tutkunları Vali Canalp için, kentten ayrılana kadar aracının arkasında konvoy oluşturdu.
'EDİWOOD'U YAPMAK İSTEDİM AMA OLMADI'
Vali Canalp törenden önce basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda kentteki 3,5 yıllık çalışmalarını da anlattı. Edirne'de yapmak isteyip, başlayamadığı 'Ediwood' isimli dizi ve film platosu projesini paylaşan Canalp, "Bu benim yapmak istediğim fakat başlayamadığım bir proje. Bir film platosu projesi. Adı da Hollywood'dan esinlenerek Ediwood Dizi ve Film Platosu Projesi. Bunun için de şu anda hali hazırda Edirne İl Özel İdaresi'ne 200 dönümlük bir arazinin tahsisi gerçekleştirildi. Bu arazideki dizi ve film platosu projeleri hazırlanıyor şu anda, tahsisi tamam. Sırada yapılması gereken şey projeyi hazırlamak ve sonrasında uygulamaya geçmek. Eğer bu proje Edirne'de uygulanırsa Edirne'de aynı anda 4 tane dizi çekildiğini hayal edin. Birkaç tane film yapılıyor olsa ne kadar kıymetli olur değil mi? Bunun yapılması gerekiyor, Edirne için de harikulade bir proje olacaktır. Bu projenin hayata geçirilmesi Edirne'nin tanıtımına muazzam katkı sağlar, iki her dizi ve film en az 250-300 kişi ile çekim yapılıyor, bu da ekonomiye katkı demek" diye konuştu.
'SINIR GÜVENLİK SİSTEMİ TEPEDEN TIRNAĞA YENİLENİYOR'
Edirne'de yapımına devam ettikleri bir diğer projenin 'Sınır Güvenlik Sistemi' olduğunu ifade eden Canalp, sözlerine şöyle devam etti:
"Sınır güvenlik sistemimiz var, Edirne'nin tüm karasal sınırlarının hem Yunanistan hem de Bulgaristan'la güvenlik sistemlerini tepeden tırnağa yeniliyoruz. Gözetleme kulelerimiz var bunun içerisinde. Bir kısımda inşaatlar var. Gözetleme kuleleri bunun içerisinde, yeni araçlar takviyesi, aydınlatma sistemleri bunun içerisinde, böylelikle sınır güvenliğimizi artırıyoruz. Sınır güvenliğimizi artırırken yaptığımız uygulamaların bir tanesi de sınır güvenlik yolu. Bizim sınıra paralel hatta uzanan bir yolumuz yok. Bazı yerlerde yol var ama yağmurdan, bataklık arazi olduğu için kullanılmaz durumda. Bütün Edirne'nin sınırlarının tamamını kapsayacak şekilde proje hayata geçirildi. Dolayısıyla 180 kilometrelik sınır hattının tamamını kapsayacak. Bu projede 30 kilometresi bitti, 150 kilometrelik bir bölüm var. 100 yıldan beri yapılması gereken bir projeydi" ifadelerini kullandı.
'NÜFUSA GÖRE EN AZ YERLEŞİK GÖÇMEN EDİRNE'DE'
Türkiye'deki göçmen hareketliliğin en fazla olduğu illerin başında Edirne'nin geldiğini hatırlatan Canalp, "Türkiye'de göçmen hareketliliği açısından en fazla hareketliliğin olduğu 1 veya 2'nci il Edirne'dir. Ama yerleşik göçmen, ikamet eden göçmen açısından Türkiye'de nüfusa oranla en az göçmenin olduğu il de yine Edirne'dir. Bu da çok özellikli bir konudur" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2022-05-16 16:21:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bilim şenliğinde hem eğlendiler hem öğrendiler
YEREL HABERLER Bilim şenliğinde hem eğlendiler hem öğrendiler
Keşan'da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği başladı
YEREL HABERLER Keşan'da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği başladı
Edirne Yeni Saray ve Kazı Çalışmaları sergisi açıldı
YEREL HABERLER Edirne Yeni Saray ve Kazı Çalışmaları sergisi açıldı
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Ünal, Rektör Tabakoğlu ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Ünal, ...
Edirne’de park halindeki beton mikseri yandı
YEREL HABERLER Edirne’de park halindeki beton mikseri yandı
Edirne'de bedava ciğer izdihamı Bedava ciğer sırasında zabıta ve vatandaşlar arasında gergin anlar yaşandı Bedava ciğer alabilmek için saatlerce sırada beklediler
YEREL HABERLER Edirne'de bedava ciğer izdihamı Bedava ciğer ...
Edirne’de şiddetli yağış: Yollar göle döndü
YEREL HABERLER Edirne’de şiddetli yağış: Yollar göle döndü
Edirne'de sağanak yağış, sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı
YEREL HABERLER Edirne'de sağanak yağış, sürücülere ve yayalara zor ...
Edirne'de 1.5 ton bedava ciğer dağıtıldı, vatandaş birbiriyle yarıştı
YEREL HABERLER Edirne'de 1.5 ton bedava ciğer dağıtıldı, vatandaş ...
Yarışmada en çok acı biberi yedi, ağırlığınca ayçiçeği yağı kazandı
YEREL HABERLER Yarışmada en çok acı biberi yedi, ağırlığınca ...
Keşan’da FETÖ operasyonu
YEREL HABERLER Keşan’da FETÖ operasyonu
Edirne’de kaza: 2 yaralı
YEREL HABERLER Edirne’de kaza: 2 yaralı
Otobüsün 1 metrekarelik dolabından 3 kaçak göçmen çıktı
YEREL HABERLER Otobüsün 1 metrekarelik dolabından 3 kaçak göçmen ...
Göçmenler otobüsün deposunda sıkışmış halde yakalandı
YEREL HABERLER Göçmenler otobüsün deposunda sıkışmış halde yakalandı
Edirne'de kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne'de kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne’de ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Edirne’de ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada ...
Türkiye’nin çeltik ambarında ekim zamanı Ekiminden hasadına büyük emek istiyor
YEREL HABERLER Türkiye’nin çeltik ambarında ekim zamanı Ekiminden ...
Hamzabeyli Sınır Kapısında tır kuyruğu
YEREL HABERLER Hamzabeyli Sınır Kapısında tır kuyruğu
Edirne'de ticari  araç otomobille çarpıştı: 4 yaralı 
YEREL HABERLER Edirne'de ticari  araç otomobille çarpıştı: 4 yaralı 
Uzunköprü’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarparak durabildi
YEREL HABERLER Uzunköprü’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ...
Cinsiyet değişikliği ameliyatında 'bıçak parası' alan profesöre hapis cezası
YEREL HABERLER Cinsiyet değişikliği ameliyatında 'bıçak parası' alan ...
Edirne'de şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
YEREL HABERLER Edirne'de şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
Vali Canalp Keşan’a veda etti
YEREL HABERLER Vali Canalp Keşan’a veda etti
Edirne’de şüpheli çanta alarmı
YEREL HABERLER Edirne’de şüpheli çanta alarmı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.