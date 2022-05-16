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Edirne Araştırmaları Sempozyumu "Şehir Kültürü" başlığıyla gerçekleştirildi

İHA

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde ve İstanbul Üniversitesi iş birliği ile Edirne Araştırmaları Sempozyumu "Şehir Kültürü" başlığıyla Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Edirne Araştırmaları Sempozyumu "Şehir Kültürü" başlığıyla gerçekleştirildi

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde ve İstanbul Üniversitesi iş birliği ile Edirne Araştırmaları Sempozyumu “Şehir Kültürü” başlığıyla Balkan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Geçtiğimiz aralık ayında Trakya Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Edirne Araştırmaları Çalıştayı’nın bir sonraki ayağı olan Edirne Araştırmaları Sempozyumu, “Şehir Kültürü” başlığıyla Balkan Kongre Merkezi’nde alanının önde gelen akademisyenlerinin katılımıyla yapıldı. Şehrin sanat, kültür, mimari, coğrafi, tarihi dokusu sempozyumda ele alındı.
Düzenleme Kurulu başkanlıklarını Trakya Üniversitesinden Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu, Doç. Dr. Nurten Çetin, Dr. Öğr. Üyesi Levent Doğan ile İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Zeynep Tarım, Doç. Dr. Metin Ünver, Doç. Dr. Çiçek Akçıl Harmankaya, onursal başkanlıklarını ise Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak’ın üstlendiği sempozyum, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Balkan Senfoni Orkestrası ve Eğitim Fakültesi Korosu birlikte seslendirdikleri Plevne Marşı, Estergon Kalesi ve Fetih Marşı ile izleyicilere eşsiz bir müzik ziyafeti yaşattı. Konserin ardından Türk Dili ve Edebiyatı öğrencisi Nurullah Erden, Niyazi Akıncıoğlu’nun Edirne isimli şiirini seslendirdi. Trakya Üniversitesi tanıtım filminin izlenmesinin ardından açılış konuşmalarına geçildi.
İki üniversitenin bir araya gelerek Edirne için çalışmalar yapmasını, çalıştay ve sempozyumun hazırlanma sürecine ilişkin bilgiler veren Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu, “Hakikaten Edirne sadece bilinen yönleriyle değil; bir kültür, sanat, edebiyat, tarih şehri olduğu konusunda kimsenin tereddüdü yok. Dolayısıyla özellikle modern dönemlerde bu tür önemli şehirler üzerine çok ciddi araştırmalar yapıldığını biliyoruz. Tabii ki Trakya Üniversitesi, öteden beri stratejik planlarında ve eylemlerinde Balkanlara ve Edirne’ye önemli bir yer ayırdı ve bu doğrultuda çalışıyor. Edirne’mizi başka üniversitelerin deneyim ve birikimlerinden faydalanarak konuşmaya karar verdik” dedi.

"Edirne sadece Türkiye açısından değil, Balkan coğrafyası hatta bütün Avrupa ve dünya açısından çok önemli bir şehir"
Edirne’nin tarihte çok önemli bir yer tuttuğunu ifade eden İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Oral Öncül, “Fethedildiği dönemden itibaren Osmanlı İmparatorluğunun ve Türk devletinin İstanbul ile birlikte başkent yapan bu güzide şehirde yaşanmış o kadar çok gerçek, tarih ve kültürel miras var ki bunları incelemek ayrı bir özen istiyor. Aslında Edirne sadece İstanbul ve Türkiye açısından değil, Balkan coğrafyası hatta bütün Avrupa ve dünya açısından çok önemli bir şehir. Bu tarihi ve kültürel zenginliği yoğun bir şekilde değerlendirmek, bu bilgi birikimini fark etmek ve bunu geçmişten geleceğe aktarmak biz bilim insanlarının en önemli görevi ve misyonu. Lokasyon itibarıyla, kültürel ve tarihi zenginlik açısından Edirne gerçekten Türkiye’nin en önemli merkezlerinden birisi. Bunu çok iyi fark etmek ve bunu iyi değerlendirmek burada en iyi şekilde bilimsel verilerle ortaya koymakta büyük önem taşıyor” diyerek konuştu.
Edirne’nin 8400 yıllık köklü bir tarihe sahip olduğunu, medeniyetlerin karşılaşma yeri olduğunu vurgulayan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Edirne 8400 yıllık tarihi olan, Doğu ve Batı medeniyetlerinin her zaman karşılaşma yeri olmuş olan, bilinen 16 meydan savaşıyla belki de dünyada en çok meydan savaşının yapıldığı yer olan ve kültürlerin buluşma noktası olan İpek Yolu’nun, Roma yollarının geçtiği bu stratejik nokta, Osmanlı’nın da çok dikkatini çekmiş ve fethedildiği andan kısa süre sonra başkent yapılmış mukaddes bir topraktır. 92 yıl başkentlik yapmış, Balkanları ve İstanbul’u fetheden bir başkenttir. Biz Edirne’yi iyi anlar ve anlatırsak Türkiye’nin ve medeniyetimizin nereden gelip nereye gittiğini daha iyi anlamış oluruz” ifadelerini kullandı.

“Edirne’den bir kültür muhiti oluşturmayı hedefledik”
Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Tarım’ın yaptığı “Türk Dönemi Edirne Tarihi” isimli açılış oturumuna geçildi. Oturumda İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feridun Emecen “Edirne: Tarihi Sürece Genel Bir Bakış” ve İstanbul Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Baha Tanman “Osmanlı Mimarisinin Gelişiminde Edirne’nin Yeri” isimli sunumlarını gerçekleştirdiler.
Kültür muhiti oluşturmayı hedeflediklerini belirten Prof. Dr. Zeynep Tarım, “Çalıştaya çok iyi bir katılım oldu. Edirne ile ilgili çalışılmamış konuları ve yapılan çalışmaları görmeyi istedik. Edirne’den bir kültür muhiti oluşturmayı hedefledik. Bunun için de disiplinler arası bir ortam ve tebliğler olsun istedik. Yaptığımız çalışmanın sürdürülebilir olması önemli” diye konuştu.
Edirne’nin tarih içindeki gelişimi ve değişimi üzerine bilgiler veren Prof. Dr. Feridun Emecen, “Son dönemlerde değişik restorasyonlar, eserlerin ihyası, yeni açılan muhtelif konseptteki müzeler gibi çalışmalar Edirne’nin geçmişine ışık tutacak. Edirne bana göre bu çalışmalarla kadim asırları yansıtan bir biblo kent hüviyetine haiz olacaktır” dedi.
Edirne’de bulunan mimari eserler üzerinden Osmanlı mimarisinin gelişim seyri hakkında camiler üzerinden detaylı bilgilendirmelerde bulunan Prof. Dr. Baha Tanman, “Selimiye Camii’nin Edirne’de yapılmış olması ikinci payitaht olma ve önemini 16. yüzyılda da korumuş olması sebebiyledir. Erken dönem Osmanlı mimarisinde mevcut olan hatta Osmanlı’dan öncesine de giden yapı tipleri Edirne’de var olmayı sürdürmüştür” şeklinde konuştu.
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Prof. Ahmet Hamdi Zafer, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Oral Öncül ile dekanlar, müdürler, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı sempozyum açılış oturumundan sonra Edirne Yeni Saray ve Kazı Çalışmaları Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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