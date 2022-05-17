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Ragbi Milli Takımı, Edirne'de sezonun en önemli maçına hazırlanıyor

DHA

Ragbi Milli Takımı, Edirne'de sezonun en önemli maçına hazırlanıyor


Uğur AKAGÜNDÜZ / EDİRNE, (DHA) Edirne'de cumartesi günü Bosna Hersek ile karşılaşacak olan Türkiye 15´li Ragbi Erkek Milli Takımı, hazırlıklarını sürdürüyor.  Milli Takım Koçu Cherokee Slyvain Ngue, sezonun en önemli maçlarından birine çıkacaklarını belirterek, "Son maçımız. Sezon iyi geçmedi. Sezonu kurtarmak için ofansif bonus, yani +1 puan alarak kazanmamız gerekiyor" dedi.
Türkiye 15'li Ragbi Erkek Milli Takımı, Avrupa Konferans 2 Güney Grubu'nda Bosna Hersek ile cumartesi günü oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Edirne'de, Gençlik ve Spor Müdürlüğü Şükrüpaşa Atletizm Sahası´nda, koç Cherokee Slyvain Ngue yönetiminde sürdürüyor. Andorra, Sırbistan, Bulgaristan ve Bosna Hersek ile Avrupa Konferans 2 Güney Grubu´nda mücadele eden Ragbi Milli Takımı, Bosna Hersek karşısına grupta kalma amacıyla sahaya çıkacak. Daha önce Andorra, Sırbistan ve Bulgaristan´a mağlup olan milliler, Edirne´de gerçekleştirdikleri kampta son maçı kazanarak grupta kalmayı hedefliyor.
NGUE: SEZONUN EN ÖNEMLİ MAÇI
Milli Takım Koçu Cherokee Slyvain Ngue, sezonun en önemli maçlarından birini Edirne´de oynayacaklarını belirterek, "Son maçımız. Sezon iyi geçmedi. O yüzden kötü bir durumdayız. Kazanmaya ihtiyacımız var. Sezonu kurtarmak için ofansif bonus, yani +1 puan alarak kazanmamız gerekiyor" diye konuştu.
"TÜRKİYE´DE RAGBİYİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"
Türkiye 15´li Ragbi Erkek Milli Takımı´na İngiltere, Galler ve Fransa gibi ülkelerdeki Türk ragbi oyuncularını davet ettiklerini söyleyen Ngue, "Göreve ilk geldiğimizde bir vizyonumuz vardı. İlk defa takımı oluştururken her zaman önce Türkiye´den oyuncularla kuracağız dedik. İlk 3 sene de bu şekilde gerçekleşti. Küçük bir federasyonuz, çok büyük bir bütçemiz olmadığı için önce 2021´de yurt dışından 1 oyuncu çağırdık. Daha sonra 2 oyuncu daha oldu. Şu anda ise 3 oyuncu daha var. Bu sayıyı gitgide artıracağız ama önceliğimiz Türkiye´den oyuncularla ilerlemek. Çünkü Türkiye´de ragbiyi geliştirmek istiyoruz. O yüzden Türkiye´deki oyuncular önceliğimiz" ifadelerini kullandı.
"SAHADA EN İYİSİNİ VERECEĞİZ"
Ngue, Bosna Hersek karşılaşmasını kazanmak zorunda olduklarını ve milli takımın sahada en iyisini vermek istediğini belirterek, "Isınmadan sonra oyuncuların bireysel özelliklerine göre çalışmalar yapacağız. Zıplayıcılar için zıplama, kaldırıcılar için kaldırma, bekler için top tutma antrenmanları, bireysel özellikler üzerine çalışacağız. Son 30 dakikada bir oyun oynayacağız. Atak defans üzerine organizasyonlarımıza çalışacağız" dedi.
Edirnelileri maça davet ederek kendilerine destek vermelerini isteyen Ngue, "Onlara ihtiyacımız var. Bu maç bizim için çok önemli. Tüm Edirne halkını, hedefimizi gerçekleştirmek için maça bekliyoruz. Geçen hafta Bulgaristan´daydık. Orada tribün doluydu. Herkes desteklemeye gelmişti. Aynısını Edirne halkından da bekliyoruz" şeklinde konuştu.
BAKAR: BOSNA HERSEK´TEN DAHA İYİ TAKIMIZ
Türkiye 15´li Ragbi Milli Takım Kaptanı Yasin Bakar ise Bosna Hersek ile grupta kalma maçına çıkacaklarını söyledi. Bakar, "Onların da bizim de amacımız, kazanıp grupta kalmak olacak. İlk 2 maçı kaybetmek, bizim için tamamen hataydı. Bulgaristan grup birincisi, şampiyon olarak çıkmayı garantiledi. Onlara kaybetmemiz normaldi. Ama Bosna Hersek maçını kaybetme gibi bir lüksümüz yok. Çünkü daha iyi bir takımız. Diğer maçlara oranla daha iyi takviyeler aldık. Maça hazırız" açıklamasında bulundu.
Bakar, Edirne´de daha önce Bosna Hersek ile karşılaştıklarını hatırlatarak, "Çok küçük bir farkla da olsa kaybetmiştik. Hem onun rövanşını alacağız. Kazanmak isteyeceğiz. Edirneliler de burada olursa, tribünde en azından o doluluğu görürsek, seslerini duyarsak çok daha rahat bir maç geçireceğiz. Edirne halkının bizi coşturacağına inanıyorum. Bir öncekinde destek olmuşlardı, şimdi daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Gelirseler çok mutlu oluruz" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Milli takımın antrenmanından detaylar
Koç Cherokee Slyvain Ngue ile röp
Kaptan Yasin Bakar ile röp
Antrenmandan detaylar
DHA-Spor Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-05-17 13:23:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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