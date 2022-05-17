Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Yasadışı yollarla Yunanistan’a kaçmak isterken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı.

Edirne’de sınır hattı boyunca düzenledikleri operasyonlarla sınırı kaçak geçmek isteyenlere ve terör örgütü üyelerine göz açtırmayan güvenlik güçleri, bir başarılı operasyona daha imza attı.

Güvenlik güçleri tarafından Yunanistan’a sınır 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi S.Y. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

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