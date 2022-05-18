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Edirne’nin kanayan yarası Selimiye Meydanı hak ettiği görünüme kavuştu Mimar Sinan’ın ustalık eseri çevre düzenlemesiyle ortaya çıktı

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Selimiye Meydanı'nda Ekim ayında başlayan çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Meydanda incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, Selimiye'nin biblo gibi ortaya çıktığını ifade etti.

Edirne’nin kanayan yarası Selimiye Meydanı hak ettiği görünüme kavuştu Mimar Sinan’ın ustalık eseri çevre düzenlemesiyle ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Selimiye Meydanı’nda Ekim ayında başlayan çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Meydanda incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, Selimiye’nin biblo gibi ortaya çıktığını ifade etti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca başlatılan restorasyon sonrası yeni nesil aydınlatma ve sarmaşık tarzı süs bitkileriyle süslenen meydanda Selimiye Camii de bir biblo gibi ortaya çıkarıldı.
Selimiye Camii de dâhil olmak üzere 70 bin metrekarelik bir alanın içinde peyzaj ve kentsel tasarım düzenlemelerinin gerçekleştirildiğini söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, alanda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Birinci ve ikinci etap olmak üzere, çalışmaların KDV hariç 45 milyon liralık bütçeyle tamamlandığını ve Selimiye başta olmak üzere Eski Cami, kültürel ve tescilli eserlerin daha görünür hale getirildiğini aktaran Aslan, “Bakanımız Murat Kurum’un talimatlarıyla ilk etraf çalışmamız Ekim ayında başladı. Ekim’in ortasında yer teslimi gerçekleştirdik. İkinci etap çalışmamız da Aralık ortasında başladı. 2 etap şeklinde çalışma yapmak zorunda kaldık. Çünkü tarihi kalıntılar vardı. Onların restorasyon çalışmaları biraz daha uzun süren ve detaylı çalışılması gereken bir konuydu. Bundan dolayı birinci etabı bekletmemek adına bu şekilde etaplar halinde çalışma yaptık” dedi.

“Sonlandırma ve kabul çalışmalarımız başladı”
Projede sonlandırma ve kabul çalışmalarının başladığını ifade eden Aslan, “Birinci etapta 32 bin metrekarelik bir alanda hem yapısal, hem bitkisel peyzaj, hem de çevre düzenlemesi gerçekleştirildi. İkinci etap çalışmalarda da 4 bin 700 metrekare kadar yemiş kapanı hanı kısmında, 11 bin metrekare kadar da etraf çevre düzenlemesinde çalışma gerçekleştirildi” diye konuştu.

“İlk başta beklenti yüksekti. Biraz da öfke vardı”
Selimiye Meydanı çevre düzenlemesi için gece gündüz deneden çalışma yapıldığını vurgulayan Aslan, “Burada çalışma yapılırken bütün taraflarla görüşme gerçekleştirildi. Vatandaşlarımızla, esnaflarımızla, kültür kurumlarımızla, belediyemizle görüşmeler gerçekleşti. İlk başta beklenti yüksekti. Biraz da öfke vardı. Hadi artık burası neden böyle gibi. Ama şimdi aldığımız tepkiler çok güzel. Ben de çok mutlu oldum. Biblo gibi ortaya çıktı deniyor. Hem Eski Cami, hem tescilli olan belediye binası ortaya çıktı. Güzel bir çalışma gerçekleşmiş oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensip buyurmaları halinde meydanın açılışına teşrifleri şeref verir, onur verir, çok mutlu oluruz" şeklinde açıklamada bulundu.

“Selimiye’nin siluetini bozacak hiçbir çalışma yapılmadı”
Selimiye Meydanı’nda yapılan düzenleme sırasında siluetini bozacak hiçbir çalışma yapılmadığını aktaran Aslan, “Burada ilave hiçbir şey yapılmadı. Dışarıdan gelen konuklar için dinlenme, sergi alanları ve atölyeler yapıldı. Bunların yüksekliğinde de belli oranın üzerine çıkılmadı. Bu proje 2009 yılında Edirne Belediyesi’nin açtığı bir yarışma ile oluşan bir projeydi. O projede özüne sadık kalınarak güncellendi. Başka bir detay yapılmadı. Burada birçok uzman hocalarımız görev yaptı onların onayı olmadan hiçbir imalat yapılmadı” ifadelerine yer verdi.
Selimiye çevresindeki işletmelerden belediyenin sorumlu olacağını söyleyen Aslan, “Bu alanın sahibi belediye. Burada belediyenin gerçekleştireceği atölyeler, sergi alanı, kültür tanıtım ofisleri şeklinde değerlendirilecek” dedi.
Mimar Sinan’ın ustalık eserini ortaya çıkarmak ve ona layık bir çevre düzenlemesi gerçekleştirmiş olmaktan dolayı mutlu ve keyifli olduklarını söyleyen Aslan, Selimiye’n hak ettiği görünüme kavuştuğunu ifade etti.
Selimiye Meydan düzenlemesini yakından takip ettiklerini ve bitmesini heyecanla beklediklerini söyleyen Edirneli Esnaf Nejat Yavuz, İstanbul'un Taksim Meydanı olduğu gibi, Edirne'nin de Selimiye Meydanı olduğunu ve yıllar sonra hak ettiği görünüme kavuşmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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