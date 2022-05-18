Sulama kanalına düşen karacayı muhtar kurtardı Yaralı karacaya şefkat eli

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Edirne'de sulama kanalına düşen yaralı karaca, köy muhtarı tarafından kurtarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyünde suya düşen yaralı Karaca'yı, köy muhtarı Hamit Korkan kurtardı. Tarlasına giden bir vatandaşın fark ettiği karaca, haber verilmesiyle olay yerine gelen köy muhtarı Hamit Korkan tarafından sulama kanalından çıkartıldı. Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerince koruma altına alınan yaralı karacanın tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya salıncağı öğrendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.