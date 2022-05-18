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'Selimiye Cami Çevre ve Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi´ tamamlandı

DHA

'Selimiye Cami Çevre ve Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi´ tamamlandı


Ali Can ZERAYUğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de Selimiye Camisi'nin, 8 aylık sürecin ardından yapımı tamamlanan 'Selimiye Cami Çevre ve Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi´ni inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, Mimar Sinan dünyaca bilinen deha olduğunu belirterek, "Onun eserini ortaya çıkartmak için ona layık bir çevre düzenlemesi gerçekleştirmiş olmaktan da ayrıca mutluyuz, keyifliyiz" dedi.
Edirne´de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi´nde bulunan, Mimar Sinan´ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camisi´nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı´nın sürdürdüğü `Selimiye Cami Çevresi ve Kentsel Tasarım Projesi´ tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, Selimiye Meydanı'nda incelemelerde bulunup, bir araya geldiği esnafla sohbet etti. Selimiye Camisi dahil 70 bin metrekarelik alanda çalışma yapıldığını belirten Aslan, "Bu alanın içerisinde peyzaj düzenlemeleri, kentsel tasarım çalışmaları gerçekleştirildi. Bakanımız Sayın Murat Kurum'un talimatlarıyla ilk etap çalışmamız ekim ayında başladı. İkinci etap çalışması da aralık ortasında başladı. İki etap yapmak durumunda kaldık çünkü tarihi kalıntılar vardı burada, onların restorasyon çalışmaları biraz daha uzun süren, daha detaylı çalışılması gereken bir konuydu. Bundan dolayı birinci etabı bekletmemek adına bu şekilde etaplar halinde çalıştık. Bugün itibariyle sonlandırma çalışmalarımız başladı. Toplamda birinci etapta 32 bin metrekarelik bir alanda hem yapısal hem bitkisel peyzaj hem de çevre düzenlemesi gerçekleştirildi. İkinci etap çalışmalarda da 4 bin 700 metrekare kadar Yemiş Kapanı Hanı var, 11 bin metrekare kadar da etrafının çevre düzenlemesi gerçekleştirildi. Toplamda bakanlığımız bütçesinden sözleşme bedeli olarak KDV hariç 45 milyonluk bir bütçeyle çalışma tamamlandı" diye konuştu.
'BİBLO GİBİ ÇIKTI, DENİYOR' 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un meydan projesine çok önem verdiğini dile getiren Aslan, "Defalarca geldik buraya. Bu çalışma bakanımızın çok önem verdiği bir çalışmaydı, gece gündüz yürütüldü. Bütün taraflarla görüşmeler gerçekleştirildi. Vatandaşlarımızla esnafla kültür kurullarımızla belediyemizle bütün kurullarımızla görüşmeler gerçekleşti. İlk başta beklenti yüksekti, biraz da hafiften öfke de vardı, 'Hadi artık, burası neden böyle?' gibi ama şimdi aldığımız tepkiler çok güzel, gerçekten ben de çok mutlu oldum. Biblo gibi çıktı, deniyor. Hem eski cami hem tescilli bir eser olan belediye binası ortaya çıktı. Gerçekten güzel bir çalışma gerçekleşmiş oldu" dedi.
Alanda, Selimiye'nin silüetini bozacak hiçbir ilave çalışma yapılmadığını kaydeden Aslan, "Bu alanda Selimiye'nin silüetini bozacak ilave hiçbir çalışma yapılmadı. Tamamıyla sergi alanları, dışarıdan gelen konuklar için kafeterya ve su satma alanı, atölyeler yapıldı. Bu proje zaten Edirne Belediyesi'nin 2009'da açmış olduğu yarışmayla oluşan bir proje ve o projede özüne sadık kalınarak sadece güncel malzemelerle güncellendi ve maliyeti güncellendi. Birçok uzman hocamız görev yaptı, kurulların onayı olmadan da hiçbir imalat yapılmadı. 'Biz hazırız' diyoruz. Sayın bakanıma da bugün itibarıyla bu bilgiyi arz ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, tensip ederlerse, teşrifleri şeref verir, çok mutlu oluruz. Mimar Sinan dünyaca bilinen bir deha. Bu eser bir başyapıt, dünya kültür mirası ama aynı zamanda Mimar Sinan bizim açımızdan ki biliyorsunuz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik bir kurumdur, bir meslek büyüğümüz. Onun eserini ortaya çıkarmak için ona layık bir çevre düzenlemesi gerçekleştirmiş olmaktan da ayrıca mutluyuz, keyifliyiz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY Uğur AKAGÜNDÜZ
2022-05-18 11:59:06

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