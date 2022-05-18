Sulama kanalına düşen karacayı, muhtar kurtardı

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Ünsal YÜCEL/ İPSALA (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyünde, sulama kanalına düşen karaca, muhtar Hamit Korkan tarafından kurtarıldı.

Sarıcaali köyünde sulama kanalına düşen karacayı görenler, köy muhtarı Hamit Korkan´a haber verdi. Sulama kanalına giren muhtar Korkan, karacayı kucaklayarak dışarı çıkardı. Karaca, bir süre sonra ormanda gözden kayboldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne / İpsala Ünsal YÜCEL

2022-05-18 14:30:54



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