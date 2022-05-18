Edirne’nin bozuk yolları göle döndü

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Edirne’de sağanak yağış sonrası bozuk yollara dolan sular sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Edirne’de altyapı yetersizliği ve bozuk yollarda biriken sular sebebiyle sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı. Araçların en yoğun kullandığı birçok cadde ve yollarda su baskınları meydana geldi. Sağanak yağışla birlikte neredeyse göle dönen yollarda araç sürücüleri hareket etmekte zorlandı. Vatandaşlar ise yürümekte güçlük çekti.

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