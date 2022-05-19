Trakya'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı



EDİRNE, (DHA)19 MAYIS Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de düzenlenen törenlerle kutlandı. Törenlerde öğrencilerin gösterileri, ilgiyle izlendi.

Edirne'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, 25 Kasım Stadı önünde oluşturulan kortejle başladı. Korteje katılanlar ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk fotoğraflarıyla belediye bandosu ekibinin çaldığı marşlarla trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi üzerinden Atatürk Anıtı önüne yürüdü. Anıta, Edirne Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Selim Ak'ın çelenk koymasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Kentteki kutlamalar saat 16.00 ile 20.00 saatleri arasında Saraçlar Caddesi'nde çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Keşan'da kutlamalarda ise oluşturulan kortejin ardından, gençler müzik dinletisi sunup, spor gösterilerinde bulundu.

Tekirdağ'daki kutlamalar Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının andından Amfi Tiyatroda devam etti. Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın da katıldığı kutlamalarda Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri konser verdi, ardından sporcular, karate, jimnastik ve judo gösterileri yaptı.

SAHİL GÜVENLİK BOTU ZİYARETÇİLERE AÇILDI

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait TCSG 88 numaralı bot, kutlamalar kapsamında vatandaşların ziyaretine açıldı. Vatandaşlar yoğun ilgi göstererek, botu gruplar halinde ziyaret etti. Bot personeli de gelen ziyaretçilere yaptıkları görevleri anlatıp, tanıtımda bulundu. Ziyaretçiler botta hatıra fotoğrafları çektirdi. Çorlu ilçesindeki kutlamalarda ise öğrencilerin gösterileri ilgiyle izlendi.

KIRKLARELİ'DE ATATÜRK STADYUMU'NDA KUTLAMA

Kırklareli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından Atatürk Stadyumu'nda devam etti. Dev Türk bayrağının açıldığı kutlamalarda öğrenciler, şiirler okuyup gösterilerde bulunurken, vatandaşlar kutlamalara yoğun ilgi gösterdi.

BAĞIMSIZLIK ATEŞİ YAKILDI

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde belediyenin düzenlediği etkinlikte vatandaşlar ellerinde meşalelerle ilçenin en yüksek tepesi konumundaki Edirne Bayırı mevkisine yürüdü. Marşların söylendiği yürüyüşün ardından bağımsızlık ateşi yakılıp, oyun havaları eşliğinde kutlamalar gerçekleştirildi. Lüleburgaz'da bugün yapılan kutlamalarda ise öğrencilerin gösterileri ilgiyle izlendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Ruhan YALÇIN-Ünsal YÜCEL-Uğur AKAGÜNDÜZ-Şafak TAŞOYAR-Uğurcan KARAOĞLU

2022-05-19 15:11:07



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