Edirne Valisi Kırbıyık: Bizlere düşen, şehrin geleceğini birlikte planlamak



Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)CUMHURBAŞKANLIĞI kararnamesiyle Edirne Valiliği'ne atanan Hüseyin Kürşat Kırbıyık, valilik önünde düzenlenen törenle görevine başladı. Kırbıyık, Edirne'nin, Osmanlı'ya başkentlik yapmış kadim şehir olduğunu belirterek, "Bizlere düşen, bu kadim serhat şehrinin geleceğini hep birlikte planlamaktır. Gelecek nesillere huzurla yaşanılacak sosyal ve ekonomik refahın sağlandığı, insanların bu şehirden ayrılmak istemeyeceği bir iklimin hakim kılındığı bir şehri hep birlikte planlamamız gerekiyor" dedi.

Edirne Valiliği'ne atanan, eski İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık'ı valilik bahçesinde eski Belediye Başkanı Recep Gürkan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, vali yardımcıları, kamu kurum ve kuruluş ile sivil toplum örgütü temsilcileri karşıladı. Vali Kırbıyık, Osmanlı'ya 1 asra yakın başkentlik yapan Edirne'ye hizmet edecek olmaktan mutluluk duyduğunu ve kendisi için büyük şeref olduğunu dile getirerek, "Osmanlı gibi büyük bir medeniyete yaklaşık 1 asır boyunca payitahtlık yapmış bu kadim şehre hizmet etmek bizim için büyük bir şeref. Bu şerefi bize bahşettiği için yüce Rabb'e binlerce kez şükürler ediyorum. Edirne sadece Osmanlı dönemi için değil, Cumhuriyet dönemi için de son derece müstesna bir yere sahip. Malumunuz Arif Nihat Asya'nın Edirne kasidesinde en veciz şekilde ifade ettiği gibi 'Edirne denince akıllara Türk'ün Trakya'daki tapusu gelmektedir'. Selimiye, Eski Camii, Üç Şerefeli Camii gibi sayısız tarihi ve kültürel varlıkları, sahip olduğu eşsiz konum, iki ülkeyle komşu olmanın getirdiği ayrıcalıklar, tarımsal üretim potansiyeli, ticaret, eğitim ve sağlık gibi alanlarda attığı güçlü ve kararlı adımlarla marka şehir olma yolunda ilerleyen Edirne'miz muhteşem bir potansiyele sahiptir. Bu noktada bizlere düşen Edirne'yi yeniden keşfetmek değildir elbette. Bizlere düşen bu kadim serhat şehrinin geleceğini hep birlikte planlamaktır. Gelecek nesillere huzurla yaşanılacak sosyal ve ekonomik refahın sağlandığı, insanların bu şehirden ayrılmak istemeyeceği bir iklimin hakim kılındığı bir şehri hep birlikte planlamamız gerekiyor" dedi.

'EDİRNE'NİN GELECEĞİ İÇİN GAYRET EDECEĞİZ'

Şehrin tüm dinamikleri ile el ele vereceklerini söyleyen Vali Kırbıyık, şöyle devam etti:

"Bu planlamayı elbette tek başımıza yapacak değiliz. Şehrin tüm dinamikleri ile birlikte el ele verip, bir bütün sinerji ortaya koyup bir akıl koyup bu şehrin daha iyi yerlere, daha iyi noktalara, daha güzel noktalara taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Milletvekillerimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, siyasi parti il temsilcilerimiz, muhtarlıklarımız ve diğer sayamadığım tüm dinamiklerle birlikte tam bir uyum, tam bir koordinasyon içerisinde Edirne'nin geleceği için var gücümüzle bundan sonra gayret edeceğimizi bilmenizi istiyorum. Edirne'de takip ve koordinasyon görevine ayrı önem vereceğiz. En önem verdiğimiz hususlardan bir tanesi de takip ve koordinasyon görevi. Edirne´mizde kamu düzeni ve güvenliğini bozacak her türlü olumsuz duruma karşı gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz. Valilik hizmetleri başta olmak üzere eğitim, sağlık, ticaret, tarım ve turizm gibi alanlarda kamusal hizmetlerin vatandaşlarımıza en doğru şekilde, hızlı ve etkin şekilde sunulması için gerekli takip ve denetim görevimizi ihmal etmeyeceğiz. Tüm meslek hayatım boyunca sahip olduğum en önemli sermayem samimiyet ve çalışmak olmuştur. İnşallah Edirne Valiliği görevimiz boyunca halisane bir şekilde bu gayreti, samimiyeti hep birlikte istişareye önem verecek şekilde ortaya koyacağız." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2022-05-20 12:16:08



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