Kavşakta kaza: 1’i çocuk 2 yaralı

Edirne’nin Keşan ilçesinde mahalle içindeki kavşak notasında hafif ticari araç ve otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle'de, Nazmi Başar ve Bülent Ecevit Caddeleri kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bülent Ecevit Caddesi üzerinden gelen 22 FL 046 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Ü.Ş., diğer cadde üzerinden karşısına çıkan S.U. idaresindeki 22 FY 113 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Otomobilin ön tarafına çarpan hafif ticari araç, daha sonra dengesini kaybederek yol üzerinde devrildi.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye acil sağlık servis, polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Otomobilde bulunan S.U. ve 9 yaşındaki oğlu Ç.U. yaralanırken, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme çalışmaları başlattı.

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