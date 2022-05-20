Midibüste fenalaşan yolcusunu sağlık merkezine yetiştirdi



Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de şehir içi yolcu taşımacılığı yapan şoför Hasan Büyükuçar (63), midibüsünde fenalaşan erkek yolcusunu midibüsüyle en yakın sağlık kuruluşuna götürdü. İlk tedavisinin ardından hastaneye kaldırılan yolcunun fenalaştığı, çevresindekilerin şoförü uyardığı o anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Edirne merkez ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi hattında yolcu taşıyan midibüste seyahat eden E.K., hastane dönüşünde araç Atatürk Bulvarı´na geldiğinde aniden fenalaştı. Yolcular durumu midibüsün şoförü Hasan Büyükuçar´a haber verdi. Büyükuçar, aracını hemen en yakın sağlık kuruluşu olan Yancıkçışahin Aile Sağlığı Merkezi'ne sürdü. Kalp krizi geçirdiği düşünülen E.K.'nin ilk müdahalesini sağlık merkezinde görevli hemşireler yaptı. E.K. daha sonra, çağrılan ambulansla Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Midibüste yaşananlar ise araç içi kamerasına yansıdı.

'SAKİNLİĞİMİ KORUDUM'

40 yıldır şoförlük yapan Hasan Büyükuçar, "Durağa geldiğimde yolcuları indirdim, 3 tane de yolcu aldım. Tam kırmızı ışığa geldim o sırada içeriden 'kalp krizi geçiriyor, fenalaştı' dediler. Ben de 'hiç telaş yapmayın' dedim, hemen yere yatırdılar. Sonrasında dörtlüleri yakıp en yakın hastane olan Selimiye Aile Hekimliği'ne götürdük ve sağlık görevlilerine teslim ettik. Onlar da ambulans çağırdı ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk ettiler. Daha önce böyle bir şey yaşamamıştım ama sakinliğimi korudum" dedi.

'HERKESİN BAŞINA GELEBİLİR'

Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Giyik de şoför Büyükuçar'ı örnek davranışından dolayı tebrik ettiklerini belirterek, "Fakülteden gelirken ana yolda oluyor olay. Sağlık kurumları çok fazla bu hatta. En yakın kuruma hemen götürmesi çok yerinde olmuş. Aracı bekletip ambulans beklenseydi belki başka sonuçlar alınabilirdi. Hemen sağlık kurumuna götürülmesi vatandaşımız için şans olmuş."

Hastaneye kaldırılan E.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2022-05-20 16:19:56



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