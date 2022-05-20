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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahraman şoför o anları anlattı

İHA

Kahraman şoför o anları anlattı

Edirne’de minibüste rahatsızlanan yolcuyu, diğer yolcuları indirmeden kısa sürede sağlık merkezine yetiştiren kahraman şoför Hasan Büyükuçar, yaşananları anlattı.
Edirne’de şehir içi minibüste bir yolcunun fenalaştığını gören diğer yolcular yardıma koştu. Minibüsün şoförü Hasan Büyükuçar, güzergahını değiştirerek minibüsü en yakınında bulunan Yancıkçışahin Aile Sağlığı Merkezine götürdü. Minibüste bulunan yolcuların yardımıyla, rahatsızlanan vatandaş sağlık merkezine taşındı.
Yaşanan olay minibüsün içerisinde bulunan kameraya da yansıdı. Görüntülerde yolcunun fenalaştığını gören diğer yolcuların yardım için seferber olduğu görüldü. Görüntünün devamında ise şoförün hızlıca en yakın sağlık merkezine gittiği ve yolcuların elinden gelen tüm imkânları seferber ettikleri anlar yer aldı. Rahatsızlanan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kahraman şoför o anları anlattı
Minibüsün şoförü Hasan Büyükuçar, "Minibüste yolcu olarak bulunan kadın ‘Kocam kalp krizi geçiriyor’ diye bağırmaya başladı. Ben de ‘Telaş yapmayın’ dedim. Çok yoğun trafik olduğu için ambulansın geç geleceğini düşündüm ve hemen minibüsün tüm ikaz ışıklarını yakıp hastayı en yakın sağlık merkezine yetiştirdim. Sağ salim sağlık merkezine teslim ettim. Orada ilk müdahale yapıldı ardından hastaneye getirildi. Benim yerimde başka şoför de olsa aynısını yapardı” dedi.

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