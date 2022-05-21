Edirne´de coğrafi işaretli ürünler ile 'Türk Mutfağı Haftası' etkinliği



Uğur AKAGÜNDÜZ/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Edirne mutfağı tanıtıldı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte, kentin coğrafi işaretli ürünü olan Edirne beyaz peyniri ile simidi dağıtıldı.

Edirne´de 21-27 Mayıs'ta kutlanan 'Türk Mutfağı Haftası' etkinlikleri kapsamında, trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde Edirne mutfağının yemekleri tanıtıldı. Rumeli Akademisi Eğitim ve Kültür Derneği Balkan Halk Dansları Topluluğu´nun gösterisi ile başlayan etkinliğe; Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık ile eşi Dilek Kırbıyık, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne´yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, esnaf ve yüzlerce kişi katıldı. Kırklareli Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Trakya Mutfak Kültürü Araştırmacısı Ali Çakır´ın Trakya mutfak kültürü fotoğraf sergisinin açılışı ile devam eden etkinlikte, geleneksel Edirne mutfağı tanıtıldı. Kente özgü lezzetler sunulurken, Vali Kırbıyık, eşi Dilek Kırbıyık ve Belediye Başkanı Gürkan ile birlikte katılımcılara Edirne´nin coğrafi işaretli ürünü olan beyaz peyniri ile simidini dağıttı.

`MUTFAK KÜLTÜRÜ FARKLI TOPLUMLARDAN ETKİLENMİŞ´

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, 'Türk Mutfağı Haftası´nın Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Türkiye´de eş zamanlı olarak kutlandığını söyledi. Soytürk, "Edirne´nin konumu gereği zengin bir kültür tarihi vardır. Edirne, sahip olduğu üstün coğrafi konumu nedeniyle tarihin her devresinde özel bir kent olma özelliğini korumuştur. Sosyokültürel yapısı, Anadolu ve Balkanlar ekseni üzerinde bulunan şehrimiz, tarihi süreçte pek çok kültür, toplum ve coğrafya ile buluşmuş, bu buluşmalardan mutfak kültürü de etkilenmiştir. Pek çok farklı toplum ve dine mensup halkın yüzyıllar boyunca bir arada yaşadığı Edirne´mizde, sosyal ve kültürel hayatın etkilerini mutfakta da görmek mümkündür" dedi.

`OSMANLI´NIN YAĞ, BAL VE HUBUBAT DEPOSUYDU´

Osmanlı´ya yaklaşık 1 asır başkentlik yapan Edirne´nin uzun yıllar imparatorluğun yağ, bal ve hububat deposu olarak işlev gördüğünü söyleyen Soytür, "Edirne mutfak kültürünü zengin kılan, coğrafi konumu kadar farklı kültürlerle yoğrulan zengin tarihidir. Bununla birlikte bereketli coğrafyası ve iklim çeşitliliğinin verdiği zengin flora ve fauna, Edirne mutfağının oluşmasında belirleyici rol oynar. Günümüzde hem doğal güzelliği hem de tarihi eserleriyle misafirlerini ağırlayan, Niyazi Akıncıoğlu´nun mısralarında ölümsüzleşen adıyla `müjde´ şehir Edirne, aynı zamanda yöresel lezzetleriyle de damaklarda unutulmayan tatlar bırakmaktadır. Rumeli coğrafyasının ve Osmanlı saray mutfağının tüm tatlarını ve kültürünü barındıran mutfağımız, etli yemekleri, hamur işleri ve tatlılarıyla da damaklara ve gönüllere hitap etmektedir" diye konuştu.

OSMANLI SARAY MUTFAĞI YEMEKLERİ DE TANITILACAK

Soytürk, 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında ayrıca şefler tarafından hazırlanan Osmanlı saray mutfağının en önemli yemeklerinin tarihi mekanlarda tanıtılacağını, coğrafi işaretli ürünler ile sokak lezzetlerinin de tanıtımlarının yapılacağını dile getirdi. Açılış töreni, Edirne beyaz peyniri ve simit ile Türk kahvesinin ikram edilmesi ile sona erdi.

HAFTA BOYU İKRAM

'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında, kentin çeşitli bölgelerinde İpsala pirinci ile yapılan pilav ve ayran, tencerede yağlı köfte, tarhana çorbası, deva-i misk helvası, tava ciğeri, kuskus, badem ezmesi, gül şerbeti, bademli kurabiye, zerde gibi Edirne´ye özgü lezzetler ve coğrafi işaretli ürünler halka dağıtılacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Edirne Uğur AKAGÜNDÜZ

2022-05-21 14:23:04



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